وزير الخارجية يلتقي أبناء الجالية المصرية في نيويورك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦، عدداً من أبناء الجالية المصرية بنيويورك، وذلك في إطار الاهتمام الدائم بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين المصريين بالخارج.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب في كلمته للمصريين في نيويورك عن بالغ التقدير لدورهم الفاعل في تعزيز الروابط بين مصر والولايات المتحدة، وإسهاماتهم في التعريف بمصر وتعزيز صورتها في المجتمع الأمريكي، لافتاً إلى أن المصريين بالخارج يمثلون جسراً هاماً للتواصل بين مصر ومختلف المجتمعات التي يعيشون فيها، وشريكاً أساسياً في دعم جهود التنمية الوطنية وتعزيز المصالح المصرية في الخارج، ومؤكداً حرص الدولة على دعم الكفاءات المصرية بالخارج باعتبارهم جزءاً أصيلاً من قوة مصر الناعمة وصورتها المشرفة في الخارج.

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في رعاية المصريين بالخارج والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى التطوير المستمر للخدمات القنصلية من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون بين وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم. كما أشار إلى عدد من المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تيسير استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والاستفادة من خبراتهم الدولية بما يدعم جهود التنمية الوطنية، مشيداً بنجاح النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، التي عقدت بالقاهرة في أغسطس ٢٠٢٦، وما أسفر عنها من توصيات عملية تعكس الشراكة المستمرة بين الدولة وأبنائها بالخارج.

كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الوزير وأبناء الجالية، استمع خلاله إلى آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الموضوعات التي تمس مصالح المصريين بالخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على مواصلة التواصل معهم والعمل على الاستجابة لمطالبهم بالتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.