أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع والزبابة أشهرها .. 5 علامات تشير إلى وجود قوارض داخل المنزل

قد تبدو بعض الحيوانات الصغيرة للوهلة الأولى مثل الفأر بسبب حجمها أو شكل وجهها أو ذيلها، لكن المفاجأة أن بعضها لا ينتمي أصلًا إلى الفئران المنزلية، وبعضها يعيش في الصحراء أو الحقول ولا يمثل حيوانًا منزليًا بالمعنى المعروف.

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

ومن أشهر هذه الحيوانات الجربوع، الذي يتميز بأرجله الخلفية الطويلة وقدرته على القفز لمسافات كبيرة، إلى جانب حيوانات أخرى قد يختلط شكلها على البعض مع الفئران.

وفي المقابل، إذا ظهر قارض داخل المنزل بالفعل، فالمشكلة لا تتعلق بشكله فقط، إذ يمكن للقوارض أن تلوث الطعام والأسطح بالبول أو الفضلات أو اللعاب، ولذلك توصي الجهات الصحية باتخاذ خطوات لمنع دخولها والتعامل معها بحذر.

1. الجربوع.. قارض صغير بأرجل تشبه الكنغر

الجربوع من أغرب القوارض شكلًا، وقد يظنه البعض فأرًا بسبب حجمه وملامح وجهه، لكنه يختلف عنه بصورة واضحة.

وأكثر ما يلفت النظر في الجربوع هو طول رجليه الخلفيتين مقارنة بالأمامية، وهو ما يساعده على القفز والحركة بسرعة في البيئات الصحراوية.

كما أن ذيله الطويل يساعده على حفظ توازنه أثناء القفز، ولذلك قد يبدو شكله أقرب إلى حيوان صغير يشبه الكنغر منه إلى الفأر التقليدي.

والجربوع حيوان بري يرتبط بالبيئات الجافة والصحراوية، وليس من القوارض المنزلية المعتادة مثل فأر المنزل.

لذلك فإن رؤية حيوان يشبه الجربوع لا تعني تلقائيًا وجود إصابة منزلية بالفئران، ويجب التعرف على الحيوان أولًا بدل التعامل معه على أنه فأر.

2. فأر الحقل.. يشبه فأر المنزل لكن حياته مختلفة

هناك أنواع من القوارض البرية قد تتشابه في الشكل مع الفأر المنزلي، ومنها بعض أنواع فئران الحقول.

وتعيش هذه الحيوانات في البيئات الزراعية والعشبية، وقد تقترب من المباني بحثًا عن الطعام أو المأوى في بعض الظروف.

وهنا تبدأ المشكلة إذا دخل القارض إلى المنزل، لأن وجوده قد يعني توفر مصادر طعام أو فتحات يمكنه الدخول منها.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض بفحص المنزل بحثًا عن الفتحات والشقوق وسدها، خاصة حول الأبواب والنوافذ والمواسير والأجهزة والدواليب.

3. الزبابة.. تشبه الفأر لكنها ليست فأرًا

الزبابة من الحيوانات الصغيرة التي قد يختلط شكلها على البعض مع الفأر، خاصة بسبب جسمها الصغير وفرائها وذيلها.

لكنها ليست من القوارض أصلًا، وهي أقرب تصنيفيًا إلى مجموعة مختلفة من الثدييات.

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

ومن العلامات التي قد تساعد على التمييز بينها وبين الفأر شكل الرأس والأنف والأسنان وطبيعة الجسم.

ولهذا فإن العثور على حيوان صغير داخل المنزل لا يعني بالضرورة أنه فأر، خصوصًا إذا كان شكله مختلفًا عن الفأر المعروف.

4. الجربوع القافز.. لماذا يبدو كأنه فأر بقدمين طويلتين؟

من أكثر أسباب انتشار صور الجربوع على مواقع التواصل غرابة شكله؛ فالجسم صغير، والعينان كبيرتان نسبيًا، بينما الأرجل الخلفية طويلة بصورة لافتة.

وهذه الصفات مرتبطة بطريقة حركته وتكيفه مع البيئة الصحراوية.

وبعض أنواع الجربوع تعتمد على القفز بدل المشي المعتاد، وهو ما يجعلها مختلفة تمامًا عن فأر المنزل الذي يتحرك عادة على أربع قوائم قصيرة نسبيًا.

لذلك فإن وصف الجربوع بأنه «فأر عملاق» أو «فأر يعيش داخل المنازل» غير دقيق، حتى لو كان التشابه في الشكل واضحًا في بعض الصور.

هل وجود قارض داخل البيت خطر؟

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

هنا يجب التفرقة بين حيوان بري تمت رؤيته خارج المنزل وبين وجود قوارض داخل المنزل.

وتوضح مراكز مكافحة الأمراض أن القوارض يمكن أن تنقل بعض الأمراض للإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ملامسة الفضلات أو البول أو اللعاب، أو من خلال تلوث الطعام والأسطح. كما أن بعض القوارض قد تحمل طفيليات مثل البراغيث والقراد.

ومن العلامات التي قد تشير إلى وجود قوارض داخل المنزل:

فضلات صغيرة في الدواليب أو الأدراج.

آثار قضم على الطعام أو بعض الأشياء.

مواد ممزقة يمكن استخدامها في بناء الأعشاش.

أصوات حركة ليلية في أماكن مغلقة.

رائحة غير معتادة في أماكن التخزين.

إزاي تمنعي القوارض من دخول البيت؟

أهم خطوة هي سد الفتحات والشقوق التي يمكن أن تستخدمها القوارض للدخول.

وتشير إرشادات مراكز مكافحة الأمراض إلى أن الفئران يمكنها المرور من فتحات صغيرة جدًا، لذلك يجب فحص المناطق حول المواسير والأبواب والنوافذ والخزائن والأجهزة المنزلية.

كما يجب حفظ الطعام في أوعية محكمة الغلق، وعدم ترك بقايا الطعام أو أطباق الحيوانات الأليفة طوال الليل، والتخلص من القمامة بانتظام.

لقيتي فضلات فأر؟ ما تعمليش كده

من الأخطاء المهمة كنس أو شفط فضلات القوارض وهي جافة، لأن ذلك قد يثير جزيئات ملوثة في الهواء.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض بعدم كنس أو شفط فضلات القوارض مباشرة، وإنما ارتداء قفازات وترطيب الفضلات بالمطهر وتركه للمدة الموصى بها على العبوة، ثم مسحها بمناديل ورقية والتخلص منها بطريقة آمنة.

وإذا كانت الإصابة كبيرة أو ظهرت القوارض بشكل متكرر رغم اتخاذ إجراءات الوقاية، فمن الأفضل الاستعانة بمتخصص مكافحة آفات.