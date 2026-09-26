الخارجية الأمريكية: حرية الملاحة في هرمز وباب المندب "خط أحمر ممنوع تجاوزه"

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، أن أي انتهاك أو مساس بحرية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز و باب المندب "خط أحمر" يمنع تجاوزه.

وقال بيجوت ـ في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) اليوم السبت ـ "إن كميات النفط العابرة من مضيق هرمز تشهد تحسنا و تزايدا مستمرا بفضل جهود البحرية الأمريكية".

و أشار إلى أنه في حال امتلكت إيران السلاح النووي لأصبحت أسعار النفط أضعاف الأسعار الحالية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الضغوط على النظام الإيراني.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه كل الأوراق وسيحقق أهدافه ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده تبذل جهودا مكثفة لقطع الإمدادات و تجفيف منابع التمويل الموجهة لوكلاء إيران .

وأوضح أن الخارجية الأمريكية فرضت عددا من العقوبات من أجل قطع تلك الشبكات التي يستفيد منها مليشيات الحوثي، مؤكدا أن واشنطن تدعم كل الجهود الممكنة لإنهاء الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.