قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنن يوم الجمعة المستحبة لكل مسلم.. إلزمها ولا تغفل عنها
أسعار الذهب الان في مصر
أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. تباين في أسعار البيضاء والبلدي بالأسواق
25 % زيادة في سعر الدقيق.. هل ترتفع أسعار الخبز السياحي والفينو؟
متى تسترد أموالك؟.. القانون يحدد ضوابط التعاقد وحق الانسحاب من التايم شير
موعد مباراة الأهلي وفيزبريم في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقناة الناقلة
رحلات بسرعة 200 ميل في الساعة.. ماسك يخطط لحفر نفق ضخم تحت تكساس
الأوقاف: «نظافة البيئة وحرمة تصوير الأفراد بدون إذن» موضوع خطبة الجمعة اليوم
سر شقة الطوابق.. سودانيان يواقعان فتاة قاصر وإحالتهما للجنايات | خاص
الحرس الثوري: الحرب انتهت ومستعدون لدخول مراحل جديدة من المعركة
هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي
ضربات روسية عنيفة ضد أهداف أوكرانية.. وبيان عاجل لوزارة الدفاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكوى على فيسبوك.. إزالة الصدادات والعبوات الأسمنتية من شوارع الهضبة بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استجاب حي جنوب الغردقة بشكل فوري لشكوى منشورة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن قيام عدد من أصحاب المنشآت السكنية والتجارية بمنطقة الهضبة بوضع صدادات وحواجز وعبوات أسمنتية أمام العقارات والمحال لمنع انتظار السيارات، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وتشويه المظهر العام للشارع.

وبمجرد وصول الشكوى إلى الحي، كلّف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، سكرتير الحي محمد راشد، بالتنسيق مع مساعد رئيس الحي وقسم المتابعة الميدانية، بالانتقال إلى موقع الشكوى والتعامل الفوري مع المخالفات.

رفع الحواجز وإعادة فتح الطريق

وأسفرت الحملة عن إزالة الصدادات الحديدية والعبوات الأسمنتية والحواجز غير القانونية التي جرى وضعها أمام عدد من المنشآت، وإعادة فتح الطريق بصورة كاملة أمام حركة السيارات والمشاة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشارع.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحي يتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين، خاصة الشكاوى المتعلقة بالتعدي على الطريق العام أو الأرصفة، مشددًا على عدم السماح بتحويل الأماكن العامة إلى مساحات خاصة أو احتكار أجزاء من الطريق لصالح منشآت أو أفراد.

الحي: الاستجابة للشكاوى مستمرة

ووجّه رئيس حي جنوب الغردقة سكرتير الحي وقسم المتابعة الميدانية بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين عبر مختلف القنوات، سواء من خلال منظومة الشكاوى، أو الصفحة الرسمية للحي، أو البلاغات الهاتفية، أو ما يتم رصده على صفحات التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة فحص الشكاوى والتحرك الميداني بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء الإمكانات المتاحة، وبما يتفق مع القانون، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل نطاق الحي.

الغردقة البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة الحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

هنادي مهنا

عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

ترشيحاتنا

الأهلي

تغييرات إدارية جديدة في الأهلي.. حسم مصير المدير التنفيذي يقترب| تفاصيل

مابولولو

مابولولو: خبرتي في مصر ستساعدني أمام الفراعنة.. وسيسيه يملك خبرات كبيرة

الأهلي

الأهلي ولجنة اكتشاف المواهب.. تفاصيل جديدة عن البحث عن اللاعبين بالمحافظات

بالصور

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد