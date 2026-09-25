استجابة لشكوى على فيسبوك.. إزالة الصدادات والعبوات الأسمنتية من شوارع الهضبة بالغردقة

استجاب حي جنوب الغردقة بشكل فوري لشكوى منشورة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن قيام عدد من أصحاب المنشآت السكنية والتجارية بمنطقة الهضبة بوضع صدادات وحواجز وعبوات أسمنتية أمام العقارات والمحال لمنع انتظار السيارات، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وتشويه المظهر العام للشارع.

وبمجرد وصول الشكوى إلى الحي، كلّف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، سكرتير الحي محمد راشد، بالتنسيق مع مساعد رئيس الحي وقسم المتابعة الميدانية، بالانتقال إلى موقع الشكوى والتعامل الفوري مع المخالفات.

رفع الحواجز وإعادة فتح الطريق

وأسفرت الحملة عن إزالة الصدادات الحديدية والعبوات الأسمنتية والحواجز غير القانونية التي جرى وضعها أمام عدد من المنشآت، وإعادة فتح الطريق بصورة كاملة أمام حركة السيارات والمشاة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشارع.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحي يتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين، خاصة الشكاوى المتعلقة بالتعدي على الطريق العام أو الأرصفة، مشددًا على عدم السماح بتحويل الأماكن العامة إلى مساحات خاصة أو احتكار أجزاء من الطريق لصالح منشآت أو أفراد.

الحي: الاستجابة للشكاوى مستمرة

ووجّه رئيس حي جنوب الغردقة سكرتير الحي وقسم المتابعة الميدانية بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين عبر مختلف القنوات، سواء من خلال منظومة الشكاوى، أو الصفحة الرسمية للحي، أو البلاغات الهاتفية، أو ما يتم رصده على صفحات التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة فحص الشكاوى والتحرك الميداني بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء الإمكانات المتاحة، وبما يتفق مع القانون، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل نطاق الحي.