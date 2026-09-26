قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيقافه 4 سنوات.. جدو يكشف هل يفسخ بيراميدز عقده مع رمضان صبحي؟
إصابة مبابي تفسد بداية زيدان مع فرنسا.. والاتحاد الفرنسي يكشف التفاصيل
التعليم العالي: حضور الجامعات المصرية في تصنيف "UI GreenMetric" يعكس اهتمامها بمواجهة تغيرات المناخ
وزير الخارجية يلتقي المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك
إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية
اصطدام سيارة نقل جماعي بالحاجز الخرساني المخصص لمسار الأتوبيس الترددي
تقارير عن رفض ترامب.. إيران تنتظر الرد الأمريكي على خطة السلام في هرمز
بدون تغيير.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ونظام المحاسبة
الخارجية الأمريكية: حرية الملاحة في هرمز وباب المندب "خط أحمر ممنوع تجاوزه"
16 محطة.. أول صور لانطلاق المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي
ضبط السائق المتسبب.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بالدائري الأوسطي
الصين تؤكد استعدادها للعمل مع غانا و قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

16 محطة.. أول صور لانطلاق المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
حسام الفقي

انطلق منذ قليل بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، ،وذلك من محطة طريق العين السخنة حتى محطة صن كابيتال.

لتمتد منظومة الأتوبيس الترددي من تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى محطة صن كابيتال  ، لتشكل أحد المحاور الرئيسية لمنظومة النقل الجماعي الحديثة حول القاهرة الكبرى.

وتمتد المرحلة الثانية  من محطة المشير طنطاوي إلى محطة صن كابيتال، وتضم 16 محطة، من بينها محطتا المشير طنطاوي والجولف اللتان سبق دخولهما الخدمة، وتخدمان مرتادي القاهرة الجديدة، مع توفير اتصال مباشر بمونوريل شرق النيل، إلى جانب التكامل مع محور المشير طنطاوي  وحيث تضم المرحلة الجديدة محطات (  طريق العين السخنة - المعادي -  المقطم - الجزائر - الإمامين -الزهراء - البحر الأعظم، -العمرانية – الطالبية -  المريوطية - - صن كابيتال ) على ان يتوالى دخول محطات زهراء المعادي والاوتوستراد  والمنصورية تباعا خلال الفترة القادمة   

كما تعد محطة صان كابيتال مجمع نقل متكامل على مساحة  80 ألف متر مربع، ومن المحطات الرئيسية في المشروع، نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، وخدمتها للمترددين على طريق الفيوم الصحراوي، لتصل إليها خدمة الأتوبيس الترددي في ختام هذه المرحلة كما تمثل نموذجًا متكاملًا لتكامل وسائل النقل على الطريق الدائري، حيث تضم محطة لشحن وصيانة الأتوبيسات الترددية، مزودة بـ21 شاحنًا ، و تضم المحطة مبنى لخدمة ركاب السوبرجيت وشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لخدمة محافظات الصعيد، مستفيدة من موقعها عند بداية طريق الفيوم وطريق الصعيد الصحراوي الغربي.

وتشمل مكونات المحطة أيضًا موقفًا لميكروباصات الأقاليم، وموقفًا داخليًا للميكروباصات لخدمة مستخدمي الأتوبيس الترددي من المناطق السكنية المجاورة، ومواقف للسيارات الملاكي، إلى جانب المباني الإدارية والورشة بالإضافة الى مناطق تجارية وخدمية لخدمة جمهور المترددين عليها ، بما يجعلها مجمعًا متكاملًا لخدمات النقل وتبادل الحركة بين وسائل الانتقال المختلفة.

جدير بالذكر أن المشروع يتكامل مع عدد من وسائل النقل الجماعي القائمة والجديدة، حيث يتبادل الخدمة مع: ( مترو الخط الأول في محطتي الزهراء والمرج.- مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور وإمبابة.- القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور.- مونوريل شرق النيل في محطة المشير طنطاوي. ) ويخدم المشروع عددًا كبيرًا من المناطق السكنية والتجارية والمحاور الحيوية، من بينها القاهرة الجديدة، والمعادي، والمقطم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، والمنصورية، وتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات، وطريق العين السخنة.

المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس مشروع الأتوبيس الترددي السريع مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

صورة من اللقاء

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

القنيطرة

قوات الاحتلال تتوغل بالقنيطرة السورية.. تفتيش منازل واعتداء بالضرب على رجل مسن

وزير الخارجية و الامير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد تضامن مصر الكامل مع المملكة

صورة أرشيفية

تقرير: هجوم إسرائيلي يستهدف قرية سجاد جنوب لبنان

بالصور

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع والزبابة أشهرها .. 5 علامات تشير إلى وجود قوارض داخل المنزل

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة.. أهم توصيات لـ ربات البيوت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد