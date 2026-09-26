اصطدام سيارة نقل جماعي بالحاجز الخرساني المخصص لمسار الأتوبيس الترددي

أعلنت الشركة المصرية الأتوبيس الترددي ، في تمام الساعة ٨:١٥ صباحا اليوم ، اصطدام قائد سيارة نقل جماعي بالحاجز الخرساني المخصص لمسار الاتوبيس الترددي، واقتحم الحارة المخصصة للأتوبيس (تبين وقوعه تحت تاثير المخدر) ، في المسافة بين محطة الفريق العرابي ومحطة مؤسسة الزكاة وادي ذلك إلى تأخير في زمن تقاطر الاتوبيسات لبعض الوقت.

وقامت الشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإخراج السيارة من المسار وعودة التشغيل لطبيعته.



وقدمت الشركة اعتذارا للركاب للتأخير الناتج عن هذا الحادث ، وأهابت الشركة المصرية للاتوبيس الترددي بقائدي السيارات علي الطريق الدائري بالالتزام بقوانين وقواعد وآداب المرور ، وكذا توخي الحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق .