تشميع 11 محلًا و2 كافيتريا بالممشى السياحي بالغردقة لعدم سداد المديونيات

نفذ حي جنوب الغردقة حملة موسعة أسفرت عن تشميع وغلق 11 محلًا تجاريًا و2 كافيتريا بالممشى السياحي، بسبب عدم التزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية والمستحقات المالية المتأخرة للحي، رغم توجيه إنذارات متكررة لهم.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، لمساعد رئيس الحي وقسم الإيرادات، لمراجعة موقف الوحدات التجارية والكافيتريات المؤجرة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين عن سداد المستحقات.

غلق الوحدات لحين السداد

وأوضح الحي أن الحملة أسفرت عن تشميع وغلق 11 محلًا تجاريًا و2 كافيتريا بالممشى السياحي، بعد ثبوت عدم التزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، رغم إنذارهم في وقت سابق.

وتستمر إجراءات الغلق لحين سداد المستحقات المالية، مع اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا في الحالات التي لا يتم فيها تصحيح موقف المستأجر.

إعادة طرح الوحدات بالمزاد حال استمرار عدم السداد

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار الحملات لمراجعة وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة على المحال التجارية والكافيتريات المؤجرة من المدينة.

وشدد على ضرورة التزام جميع المستأجرين بسداد القيم الإيجارية والمستحقات المقررة في مواعيدها، محذرًا من استمرار التأخر في السداد، والذي قد يترتب عليه سحب الوحدة وإعادة طرحها للإيجار من خلال مزاد علني وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

وتأتي الحملات في إطار متابعة الوحدات المؤجرة من الوحدة المحلية والتحقق من انتظام سداد المستحقات المالية المقررة عليها.