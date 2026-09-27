الرئيس السيسي يُشيد بنجاح مجموعة أورنج بمصر

عرضت قناة إكسترا خبرًا عاجلًا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل، "كريستل هايدمان"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية.



وجاء أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك مع مجموعة "أورنج" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها المجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية.

وأشاد الرئيس بالنجاح الذي حققته المجموعة في مصر في مجالات خدمات الاتصالات، والتحول الرقمي، والمنصات الذكية، والتنمية المجتمعية، والتعليم الرقمي، مؤكداً تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية، في ظل ما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع، فضلاً عن المبادرات المتعددة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لإحداث نقلة نوعية في بناء وتنمية قدرات الشباب المصري وتمكينهم من توظيف التكنولوجيات الحديثة.

