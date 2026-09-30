الكاميرون تتعادل مع الكونغو برازافيل وتواصل صدارة مجموعتها في تصفيات أمم أفريقيا

تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره الكونغو برازافيل بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

وتقدّم منتخب الكونغو برازافيل في الدقيقة 24 عن طريق ستالجوت بانسيلي، قبل أن ينجح منتخب الكاميرون في إدراك هدف التعادل خلال المباراة، لتنتهي المواجهة بالتعادل وتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 4 نقاط، ليواصل صدارة المجموعة السابعة، بينما أصبح رصيد الكونغو برازافيل نقطة واحدة، في حين يملك كل من جزر القمر وناميبيا 3 نقاط.

وكان منتخب الكاميرون قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على جزر القمر بنتيجة 3-1، بينما خسر منتخب الكونغو برازافيل أمام ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

تشكيل الكونغو برازافيل أمام الكاميرون

حراسة المرمى: زينجا.

خط الدفاع: يوهان أندزوانا، كريست ماكوسو، جانارد مبيمبا، برادلي مازيكو.

خط الوسط: ميرفيل ندوكيت، ماكوتا، هوندرمارك.

خط الهجوم: إيفان إيكيا ديمي، نامبوكا، ستالجوت بانسيلي.

تشكيل الكاميرون أمام الكونغو برازافيل

حراسة المرمى: بلوندي نا نوكو.

خط الدفاع: كيلر، كوتو، تشامبا.

خط الوسط: تشامادو، نجوه، أفوم، نينجو.

خط الهجوم: فوسو، مبويمو، ناماسو.