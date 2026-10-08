الحاصلات الزراعية: 11.5 مليار دولار عائدات الصادرات الطازجة والمصنعة في 2025

قال هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن عائدات الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة بلغت نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025.

وأضاف هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات تليفزيونية، أن قطاع الحاصلات الزراعية يواصل تحقيق معدلات نمو، في ظل زيادة الاهتمام بتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتابع هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن عائدات الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة تصل إلى 11.5 مليار دولار، بما يعكس التطور الذي شهده القطاع وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

الحروب والصراعات أبرز تحديات الصادرات الزراعية المصرية

قال هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الحروب والصراعات تأتي على رأس التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية، لما تفرضه من تداعيات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والأسواق الخارجية.

وأوضح هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المتغيرات الجيوسياسية العالمية أصبحت من العوامل المؤثرة في حركة الصادرات، خاصة مع ارتباط القطاع بالأسواق الخارجية وعمليات النقل والشحن.

أكد هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية قطاع الحاصلات الزراعية في دعم الصادرات المصرية وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، في ظل النتائج التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة.