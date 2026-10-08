غدًا.. انقطاع المياه عن 6 مناطق غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خط مياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 6 مناطق غرب المحافظة، بدءًا من الساعة العاشرة صباح غد الخميس، وذلك لحين انتهاء وزارة النقل من أعمال ترحيل خط مياه رئيسي في إطار أعمال تنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع.

المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه

وأوضح بيان صادر عن الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قطع المياه سيشمل 6 مناطق هي مدينة برج العرب الجديدة، وبرج العرب القديم، وبهيج، وأبو صير، والغربانيات، بالإضافة إلى رافع الحمام، حيث ستشهد تلك المناطق انقطاعاً في الخدمة طوال فترة تنفيذ الأعمال المقررة.

وأضافت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في إطار قيام وزارة النقل بأعمال تنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع، وهو ما يتطلب نقل وترحيل الخط الناقل للمياه قُطر 1500 مم المغذي لرافع مياه برج العرب (المرحلة الخامسة)، مؤكدة أن المياه ستعاود التدفق بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء مباشرة من كافة أعمال الترحيل والربط.

واعتذرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية للمواطنين عن ضعف وانقطاع الخدمة خلال تلك الفترة، مهيبة بقاطني المناطق المتأثرة وأصحاب المخابز والمنشآت تدبير وتخزين احتياجاتهم اللازمة من المياه حتى انتهاء الأعمال وعودة الخدمة إلى طبيعتها.