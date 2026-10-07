وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

تُعد صينية سمك البلطى بالخلطة من الأكلات الشهيرة التي يفضلها الكثيرون، لما تتميز به من مذاق شهي وسهولة في التحضير، فضلًا عن إمكانية تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الخضراء، لتصبح وجبة متكاملة مناسبة للغداء العائلي.





صينية سمك بلطي بالخلطة

المقادير

2 كيلو سمك بلطي كبير

½ كوب كرفس مفروم

½ حزمة كزبرة خضراء مفروم

4 عدد فلفل أحمر مفروم ناعم

6 فص ثوم مهروس ناعم

2 عدد بصل كبيرة الحجم مقطعة شرائح

3 عدد بطاطس شرائح

2 عدد فلفل الوان واخضر

2 عدد ليمون مقطّع إلى شرائح

¼ كوب عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

2 عدد جزر مبشور

¼ كوب زيت

½ كوب ماء

الخطوات

نثبت الرف الشبكي الأوسط في الفرن ، ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نحضر صينية كبيرة قابلة للاستخدام في الفرن

نحضر السمك ،ونقوم بكشط القشور من على وجهه بسكين حاد ،ثم نقوم بفتح بطنه وننظفه من الداخل

نغسل السمك بالماء الجاري ثم نتركه في مصفاة حتى يجف تمامًا

تحضير الحشو :

نحضر وعاء كبير نضع فيه

الكزبرة، والكرفس، والفلفل، والثوم، والبصل، والليمون، والجزر ، والملح، والفلفل، والزيت ونقلب كل المكونات حتى تتجانس

نحضر السمك ونقوم بعمل ثلاث شقوق على كل سمكة،ثم نضع السمك في الصينية وتحته شرائح البطاطس

نقوم بتوزيع الحشو داخل السمك وخارجه وداخل الشقوق أيضًا ،ثم نضيف الماء

نغطي صينية السمك بورق ألومينيوم

ندخل صينية السمك الفرن حتى ينضج السمك ،وقبل اخراج الصينية نرفع ورق الألومينيوم حتى يتحمر وجه السمك

يقديم السمك البلطي مع الأرز الاحمر أو الابيض