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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
أسماء عبد الحفيظ

لو محتارة تعملي غدا مختلف من غير ما تقضي وقت طويل في المطبخ، جربي طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة، فهي من الوصفات العملية التي تجمع بين المكرونة وكرات اللحم في طبق واحد، وتتميز بطعم غني وشكل شهي.

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم

الميزة في الوصفة إنك مش محتاجة أواني كتير، لأن كرات اللحم والصلصة والمكرونة ممكن تتجهز مع بعض في الطاسة، وده يخليها مناسبة للأيام اللي بتكوني فيها مستعجلة وعايزة وجبة مشبعة وسهلة، للشيف رباب العمدة.

مكونات مكرونة وكرات اللحم المفروم

  • نصف كيلو لحم مفروم
  • نصف كيلو مكرونة
  • بصلة صغيرة مفرومة ناعم
  • 2 فص ثوم مفروم
  • كوب ونصف عصير طماطم
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • ملعقة بقدونس مفروم
  • ملح حسب الرغبة
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا
  • رشة كمون
  • رشة زعتر أو ريحان مجفف حسب الرغبة
  • ملعقتان كبيرتان زيت
  • ماء ساخن حسب الحاجة
  • جبنة مبشورة للتقديم حسب الرغبة

طريقة تحضير كرات اللحم

  • في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم مع نصف كمية البصل المفروم، ورشة ملح وفلفل أسود والكمون والبابريكا، ثم أضيفي البقدونس.
  • قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس، وبعدها شكلي اللحم إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.
  • سخني الطاسة وضعي الزيت، ثم حمري كرات اللحم على نار متوسطة من جميع الجوانب حتى تأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. مش لازم تستوي بالكامل في المرحلة دي، لأنها هتكمل التسوية مع الصلصة.
  • ارفعي كرات اللحم من الطاسة مؤقتًا واتركيها جانبًا.

طريقة عمل الصلصة في نفس الطاسة

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
  • في نفس الطاسة، ضعي باقي البصل وقلبيه في الزيت المتبقي حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لثوانٍ فقط حتى تظهر رائحته.
  • أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم، ثم ضعي الملح والفلفل والزعتر أو الريحان، واتركي الصلصة على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان.
  • أعيدي كرات اللحم إلى الطاسة واتركيها عدة دقائق داخل الصلصة حتى تتشرب الطعم وتكمل تسويتها.

إضافة المكرونة

طريقة عمل مكرونة وكرات اللحم المفروم في الطاسة.. غدا سريع بطعم المطاعم
  • أضيفي المكرونة إلى الطاسة، ثم اسكبي الماء الساخن تدريجيًا بحيث يغطي المكرونة تقريبًا.
  • قلبي بهدوء، وغطي الطاسة واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج المكرونة وتتجانس مع الصلصة وكرات اللحم.
  • لو احتاجت المكرونة إلى ماء إضافي أثناء التسوية، أضيفي كمية صغيرة من الماء الساخن بدلًا من إضافة كمية كبيرة مرة واحدة.
  • وقبل رفع الطاسة من على النار، تذوقي الصلصة واضبطي الملح والتوابل حسب رغبتك.

سر طعم مكرونة وكرات اللحم

  • أهم خطوة في الوصفة هي تحمير كرات اللحم أولًا قبل وضعها في الصلصة، لأن هذه الخطوة تعطيها لونًا وطعمًا أغنى.
  • كما أن استخدام نفس الطاسة في تحضير الصلصة يجعل النكهات الموجودة من كرات اللحم تختلط بالطماطم، فتخرج المكرونة بطعم غني من غير الحاجة إلى مكونات كثيرة.

طريقة تقديم مكرونة وكرات اللحم

  • قدمي المكرونة ساخنة، ويمكن إضافة القليل من الجبنة المبشورة على الوجه قبل التقديم، مع بقدونس مفروم أو ريحان حسب المتاح.
  • وتناسب الوصفة الغداء أو العشاء، ويمكن تقديمها بجانب طبق سلطة خضراء لتصبح وجبة متكاملة ومشبعة.
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