ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا، المتهم بقتل الطفل عبدالله، والاستيلاء على مركبة التوك توك الخاص به، وإلقاء جثمانه بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة، كما تمكنت من ضبط التوك توك المستولى عليه ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكشفت التحريات الأمنية عن تحديد هوية المتهم، ويدعى . ا . س 18 عامًا، ومقيم بذات القرية، حيث جرى ضبطه على خلفية اتهامه باستدراج المجني عليه عبدالله . م 12 سنه الى منطقة المقابر، والتعدي عليه، والاستيلاء على التوك توك الخاص به.

وجاءت عملية الضبط عقب جهود مكثفة لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، تحت إشراف اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا ، واللواء مصطفى حسن، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علاء جلال رئيس البحث الجنائي بالمديرية بمشاركة العقيد مصطفى عمر، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب ، والمقدم محمد بكر، وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد البدري، رئيس مباحث مركز شرطة ملوي.

كما شارك في جهود ضبط المتهم الرائد أحمد عبدالعظيم، معاون أول مباحث مركز ملوي، والرائد محمد عبدالغفار، والنقيب محمد ضاحي، والنقيب عمر عبدالعزيز، والنقيب محمد جابر، معاوني مباحث المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على التوك توك المضبوط، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافع ارتكابها.