لقت صغيرة تبلغ من العمر 11 عامًا مصرعها، إثر حادث تصادم بين مركبتي توكتوك بطريق إحدى قرى مركز المنيا ، تم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث تصادم بين مركبتي توكتوك كانا يستقلهما عدد من الاشخاص وأثناء عودتهم إلى منازلهم وقع التصادم

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع «سجدة أ. ز»، 11 عامًا، متأثرة بإصابتها، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت ندب الدكتور يوحنا سمير، مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب، موضحًا عدم وجود شبهة جنائية، ما لم تسفر تحريات المباحث عن خلاف ذلك.

وعقب الاطلاع على التقرير، قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان وتسليمه إلى أسرة الطفلة