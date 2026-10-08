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اضطرابات المنطقة تٌلقى بظلالها على الطيران .. تراجع حركة المسافرين بالشرق الأوسط بنسبة 14.6%
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اضطرابات المنطقة تٌلقى بظلالها على الطيران .. تراجع حركة المسافرين بالشرق الأوسط بنسبة 14.6%

الطيران العالمي
الطيران العالمي
نورهان خفاجي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بيانات حركة السفر الجوي العالمي لشهر أغسطس 2026، والتي أظهرت انخفاض إجمالي الطلب على السفر، المقاس بإيرادات كيلومترات المسافرين (RPK)، بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أغسطس 2025، متأثراً بشكل مباشر بالتراجع الحاد في أداء شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت ماري أونس ثومسن، نائب رئيس «إياتا» للاستدامة وكبير الاقتصادين، أن مسار تعافي ناقلات الشرق الأوسط شهد انقطاعاً لافتاً خلال أغسطس؛ حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة انخفاضاً في الطلب بنسبة 14.6% على أساس سنوي.

تراجع السفر الدولي وانكماش حركة الطيران بالشرق الأوسط

وأشارت إلى أنه عند استثناء شركات الطيران في الشرق الأوسط، فإن الطلب العالمي على السفر الجوي ينقلب إلى نمو إيجابي بنسبة 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات «إياتا» انخفاض الطلب الدولي على السفر بنسبة 0.9% على أساس سنوي خلال أغسطس 2026، في حين ارتفع هذا الطلب بنسبة 1.3% عند استبعاد ناقلات الشرق الأوسط. واستقرت السعة المقعدية الجوية عند نفس مستويات العام الماضي دون تغيير، بينما وصل معامل تحميل الركاب إلى 85.0%.

وعلى صعيد سوق الشرق الأوسط، كشفت الأرقام عن انخفاض الطلب على السفر الدولي بالمنطقة بنسبة 14.2% مقارنة بأغسطس 2025، بالتزامن مع تقليص السعة المقعدية بنسبة 9.0%، ليهبط معامل التحميل إلى 79.1%. 

وأشار تقرير الاتحاد الدولي إلى أن هذا الانكماش يمثل اتساعاً في تراجع حركة الحركة الجوية، مما عكس مسار الاستقرار التدريجي الذي شهدته المنطقة منذ الأحداث الجيوسياسية في فبراير. 

وأوضح التقرير أن انكماش الحركة بين الشرق الأوسط وأسيا تسارع ليصل إلى 11.7% مقارنة بنسبة 8.6% المسجلة في شهر يوليو.

أداء الأسواق العالمية والتوقعات المستقبلية

وفي المقابل، أظهرت بقية الأقاليم تبايناً في الأداء؛ حيث حققت الشركات الأفريقية وشركات أمريكا اللاتينية نمواً في الطلب بنسبة 6.7%، وسجلت الناقلات الأوروبية نمواً بنسبة 2.1% مدعومة بالتوسع في المسارات بين أوروبا وآسيا.

بينما شهدت شركات آسيان وآسيا والمحيط الهادئ تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، وانخفض الطلب لدى شركات أمريكا الشمالية بنسبة 1.7%.

وأكدت “نائب رئيس «إياتا»” أن الشهور القادمة ستكشف مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتحديات الجيوسياسية على الميزانيات المخصصة للسفر لدى المسافرين.

وأشارت إلى وجود تفاؤل حذر لجدول الرحلات المستقبلية لشهر أكتوبر، مع توقعات بنمو السعة المقعدية المتاحة بنسبة 2.0%.

إياتا منطقة الشرق الأوسط الطيران حركة المسافرين

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