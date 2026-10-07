تقرير حكومي أمريكي: أضرار لحقت بـ81 طائرة خلال الحرب مع إيران وتحذير من تراجع الجاهزية العسكرية

أظهر تقرير حكومي جديد في الولايات المتحدة أن الجيش الأمريكي تكبد خسائر و أضراراً لحقت بما لا يقل عن 81 طائرة خلال الحرب مع إيران، وهو ما يقارب ضعف العدد الذي تم رصده قبل خمسة أشهر، وحذر من أن تعويض هذه الطائرات بأخرى قد يضعف قدرة الجيش على تلبية الاحتياجات في مناطق أخرى.

وذكر تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونجرس أن هذه الطائرات تشمل بعضاً من أكثر المقاتلات تطوراً وطائرات الدعم الحيوية في الجيش، إضافة إلى عشرات الطائرات المسيرة، بحسب ما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتمثل هذه الحصيلة ضعف العدد تقريباً الذي كانت الدائرة قد حددته في شهر مايو للطائرات التي خسرها الجيش أو تضررت والبالغ 42 طائرة.

وقد حددت "دائرة أبحاث الكونجرس" — وهي هيئة غير حزبية تابعة لمكتبة الكونجرس تقدم الأبحاث والتحليلات للمشرعين ولجان الكونجرس — قائمة بالطائرات التي فُقدت أو تضررت منذ بدء عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير 2026، وشملت: 12 طائرة "إف-15 إي سترايك إيجل"، وطائرة واحدة من طراز "إف-35 إيه لايتنينج 2"، وسبع طائرات تزود بالوقود من طراز "كي سي-135"، وطائرة إنذار مبكر وتحكم جوي من طراز "إي-3 سنتري"، و45 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر".

كما حذرت الدائرة من أن الخسائر التي تلحق بالطائرات التي يكثر الطلب عليها قد تؤدي إلى فجوات في القدرات أو تزيد من المخاطر في مسارح عمليات أخرى، في حين أن قيود الإنتاج وتزاحم الأولويات قد يؤثران على سرعة استعادة الجيش لقدراته.

ونتجت هذه الخسائر عن مجموعة من العوامل تشمل الهجمات الإيرانية ونيران العدو والنيران الصديقة والحوادث، إلى جانب تدير بعض الطائرات عمداً أثناء عمليات الإنقاذ، علماً بأن بعض الطائرات المتضررة قد عادت إلى الخدمة منذ ذلك الحين.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسئول في البنتاجون قوله، عندما طلبت منه التعليق على التقرير، "نحن لا نعلق على تقارير صادرة عن منظمات خارجية أو على تقييمات لأضرار المعارك لم تصدر عن وزارة الحرب".

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