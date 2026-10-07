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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من يحمل إرث الأسطورة؟ سكالوني يختار مفاجأة الأرجنتين لخلافة ميسي في القميص رقم 10

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أحمد العيسوي

يبدو أن منتخب الأرجنتين يستعد لفتح صفحة جديدة في تاريخه، بعد انتهاء حقبة ارتبطت بشكل استثنائي بأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي. ومع اقتراب مرحلة ما بعد قائد «التانجو»، بدأت ملامح المنتخب الأرجنتيني الجديد في الظهور، وعلى رأسها هوية اللاعب الذي سيحمل القميص رقم 10، الرقم الذي ارتبط لعقود بأبرز نجوم الكرة الأرجنتينية.

وكشفت تقارير صحفية عالمية أن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، يميل إلى منح القميص التاريخي إلى نيكو باز، لاعب فريق كومو الإيطالي، ليكون أحد أبرز الوجوه التي تقود الجيل الجديد للمنتخب خلال السنوات المقبلة.
 

نيكو باز يتقدم على نجوم كبار

وبحسب شبكة «ESPN Argentina»، فإن سكالوني وضع نيكو باز، البالغ من العمر 21 عامًا، في مقدمة المرشحين لخلافة ميسي في ارتداء القميص رقم 10، رغم وجود مجموعة من الأسماء اللامعة داخل المنتخب، على رأسها إنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر.

ويعكس اختيار باز ثقة كبيرة من جانب الجهاز الفني في قدراته وإمكانياته، خاصة مع الرغبة في بناء منتخب جديد قادر على المنافسة على البطولات خلال السنوات المقبلة. وكان اللاعب قد ظهر مع المنتخب الأرجنتيني بالقميص رقم 18 خلال مشاركاته الأولى، قبل أن يصبح مرشحًا الآن لحمل الرقم الأكثر شهرة في تاريخ «التانجو».

ويأتي ذلك في ظل التغييرات المنتظرة داخل صفوف المنتخب بعد اعتزال ميسي ونيكولاس أوتاميندي اللعب الدولي عقب نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة جديدة من اللاعبين لتولي أدوار قيادية.

سكالوني يخطط للمستقبل

ويستعد سكالوني خلال الأيام المقبلة للإعلان عن أول قائمة رسمية للمنتخب الأرجنتيني في المرحلة الجديدة، والتي من المنتظر أن تضم 26 لاعبًا، في غياب ميسي.

ويمثل هذا الإعلان محطة مهمة في مسيرة المنتخب، ليس فقط بسبب غياب قائد تاريخي، ولكن أيضًا لأنه سيكشف بصورة أكبر عن رؤية سكالوني للجيل القادم والأسماء التي سيعتمد عليها في المنافسات المقبلة.
 

وفي حال استمر سكالوني في منصبه وجدد تعاقده حتى عام 2030، فإن نيكو باز قد يحصل على فرصة حقيقية لتثبيت نفسه باعتباره أحد أهم عناصر المشروع الجديد للمنتخب الأرجنتيني.

أزمة الجولة الآسيوية ومشاركة ميسي

وعلى جانب آخر، واجهت خطط المنتخب الأرجنتيني لخوض جولة دولية إلي التعثر، بعدما كانت هناك محاولات لتنظيم مباراة ودية أمام منتخب الصين.

وتمسك المنظمون الصينيون بالحصول على ضمانات بشأن مشاركة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، وهو ما أثر على مفاوضات تنظيم الجولة، خاصة في ظل حالة الاهتمام الجماهيري الكبيرة التي يحظى بها النجم الأرجنتيني حول العالم.

القميص رقم 10.. مسؤولية تتجاوز الرقم

ولا يمثل القميص رقم 10 مجرد رقم داخل منتخب الأرجنتين، بل يحمل إرثًا ضخمًا ارتبط بأسماء أسطورية، وعلى رأسها دييجو مارادونا ثم ليونيل ميسي.

لذلك، فإن اختيار نيكو باز لهذا القميص، حال تأكده رسميًا، سيضع اللاعب الشاب أمام مسؤولية كبيرة وتوقعات جماهيرية هائلة. لكن في الوقت نفسه، قد يمثل الأمر فرصة استثنائية أمامه لإثبات قدرته على قيادة مرحلة جديدة من تاريخ «التانجو».

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