قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الأهلي السابق: حصلت على توقيع 9 نجوم من الزمالك.. وقلقت من شيكا
الحبس والحرمان من الخدمات.. محام يكشف عقوبات الممتنعين عن سداد النفقة
في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب
القوات المسلحة اليمنية: تحييد 1860 عنصرًا من ميليشيات الحوثي
هل دعوة 40 غريبا مستجابة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
اضطرابات المنطقة تٌلقى بظلالها على الطيران .. تراجع حركة المسافرين بالشرق الأوسط بنسبة 14.6%
الحاصلات الزراعية: 11.5 مليار دولار عائدات الصادرات الطازجة والمصنعة في 2025
القيادة الوسطى الأمريكية: سيطرة واضحة للولايات المتحدة وشركائها على مضيق هرمز
عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
داء رئوي مميت يعود إلى نيويورك مع تسجيل حالتين جديدتين
أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل دعوة 40 غريبا مستجابة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الدعاء
الدعاء
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: الدعاء للغير بظهر الغيب مستحب، بل ومستجاب إن شاء الله تعالى، إلا أنه لم يرد في الشرع ما يفيد تقييد الداعين بعددٍ معين، ولا بكونهم غرباء.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما مدى صحة ما يقال من أن دعوة أربعين غريبًا مجابة؟ أن الدعاء عبادة مستحبة؛ لِما فيها من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليها فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ٱ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55].

فضل الدعاء

وقد ورد في السنة النبوية المطهرة بيان فضل الدعاء؛ فعن سيدنا النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60] أخرجه الأربعة في "سننهم".

وأكدت دار الإفتاء أن هذه المقولة المسؤول عنها (دعوة أربعين غريبًا مجابة) ليست حديثًا نبويًّا، وإنما هو ممَّا شاع على ألسنة الناس واشتُهر، ولم نقف عليه في كتب السنة بهذا اللفظ، إلا أنَّ معناه ثابتٌ في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً؛ دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ» رواه أبو داود والترمذي في "سننيهما".

كما أن الدعاء للغير مشروع، وهو أشد تأكيدًا وأرجى في القبول إذا كان بظهر الغيب؛ أي في غيبة المدعو له؛ لأنه أبلغ في الإخلاص؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

دار الإفتاء الدعاء دعوة 40 غريبا استجابة الدعاء أدعية الدعاء المستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

وزير التعليم العالي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

حسام عبد المجيد

إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة

اسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تفتتح أعمال الإحلال الجزئي والتوسعة بمدرسة باريس.. وندوة عن تعزيز القيم والولاء لدى الشباب

صورة أرشيفية

غدًا.. انقطاع المياه عن 6 مناطق غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خط مياه

اللقاء الجماهيري بالمنتزه

خلال لقاء جماهيري.. محافظ الإسكندرية يبحث مطالب وشكاوى أهالي المنتزه

بالصور

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد