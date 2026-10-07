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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء رؤية الميت في المنام.. أمين الفتوى: لا يشترط له لفظ معين

المنام
المنام
محمد شحتة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول وجود دعاء محدد يمكن للإنسان أن يردده لرؤية والده المتوفى في المنام، موضحًا أنه لا يوجد دعاء مخصوص لهذا الغرض، وأن رؤية الميت في المنام أو عدم رؤيته لا تدل على صلاحه أو عدم صلاحه.

وأوضح شلبي، خلال تصريح له، أن رؤية المتوفى في المنام أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ترتبط بالضرورة بدرجة صلاح الإنسان أو تقصيره، مؤكدًا أن من فقد والده أو والدته أو شخصًا قريبًا منه يمكنه أن يدعو له بالرحمة والمغفرة بأي صيغة يجد فيها قلبه الراحة والطمأنينة.

الدعاء للميت

وأضاف أمين الفتوى أن الدعاء للميت لا يشترط له لفظ معين، وللإنسان أن يدعو بما يشاء من الرحمة والمغفرة، دون حرج أو تضييق في صيغة الدعاء، مشيرًا إلى أن المقصود هو سؤال الله سبحانه وتعالى للمتوفى الرحمة والعفو والمغفرة.

وأشار إلى أنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن المتوفى، وأن يستغفر له، وأن يقرأ القرآن، أو يقوم بأي عمل من أعمال العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، ويهب ثواب ذلك للميت.

وأكد الدكتور محمود شلبي أن عدم رؤية المتوفى في المنام لا ينبغي أن يثير القلق أو يجعل الإنسان يربط ذلك بحال الميت، موضحًا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى هو الإكثار من الدعاء والاستغفار والصدقة عن المتوفى.
 

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