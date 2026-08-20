سعر لينكولن كورسير 2026 في السوق السعودي

تواصل لينكولن حضورها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات التي تجمع بين الطابع الأمريكي والتجهيزات الحديثة، ومن بينها لينكولن كورسير موديل 2026، التي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك بقوة 250 حصانًا ونظام دفع كلي

تعتمد لينكولن كورسير 2026 على محرك سعة 2.0 لتر، ينتج قوة تصل إلى 250 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 373 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 13.3 كيلومتر لكل لتر.

لينكولن كورسير 2026

أبعاد لينكولن كورسير 2026

تأتي كورسير 2026 بطول يبلغ 4,608 ملليمتر، وعرض يصل إلى 1,941 ملليمتر، فيما يبلغ ارتفاعها 1,629 ملليمتر، مع قاعدة عجلات بطول 2,711 ملليمتر، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تصل إلى 781 لترًا.

تجهيزات السلامة ومساعدة السائق

تحصل لينكولن كورسير 2026 على 8 وسائد هوائية، ومكابح مانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات، كما تتضمن السيارة مثبت سرعة.

وتدعم كورسير 2026 نظامًا للمكابح الطارئة الذاتية، مع تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء ضمن المسار، حساسات أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا خارجية بزاوية رؤية 360 درجة، وتضم السيارة كذلك نظام مراقبة المنطقة العمياء.

لينكولن كورسير 2026

مقصورة لينكولن كورسير 2026

تأتي المقصورة بفرش من الجلد، مع مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا في 10 وضعيات، كما تم تجهيز السيارة بمقود جلدي متعدد الوظائف، إلى جانب شاشة للعدادات بقياس 12.3 بوصة، وشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 13.2 بوصة، وتدعم الشاشة الرئيسية الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع نظامًا صوتيًا مكونًا من 9 سماعات، ونظام تكيف أوتوماتيكي.

لينكولن كورسير 2026

سعر لينكولن كورسير 2026 في السعودية

يبدأ سعر لينكولن كورسير موديل 2026 في السوق السعودي من 159,735 ريالًا.