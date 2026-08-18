قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أديبايور يدافع عن محمد صلاح: قادر على التألق في تركيا
هيئة عمليات التجارة: تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها هرمز
الأرصاد تكشف موعد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية
فرصة عمل مميزة.. وانطلاقة جديدة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري
موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس جامبر.. والقناة الناقلة
ماذا تفعل إذا تم رفع عداد الكهرباء.. وكيف تحمي نفسك من الغرامات؟
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18-8-2026
كيفية طاعة النبي في ذكرى مولده؟.. الإفتاء توضح
موسكو تعلن إسقاط 180 مسيّرة خلال الليل.. إصابات وأضرار بالمنازل والمنشآت
مجلس الدفاع اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع ضد الحوثيين
العراق.. إصابة 18 شخصاً في انفجار ضخم بمستودع وقود بالسليمانية
خالد الغندور: قسط سبتمبر يجهض محاولة خوان بيزيرا لفسخ العقد مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو في مصر تحت 800 ألف جنيه.. بورشه تقدم 911 GT2 Flachbau الوحيدة في العالم

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


آي كار V25 الرياضية تظهر من جديد.. بتصميم صندوقي
تستعد علامة آي كار التابعة لمجموعة شيري لتوسيع عائلة طرازاتها الرياضية متعددة الاستخدامات، مع ظهور V25 مجددًا في الصين بتصميم صندوقي واضح وخطوط خارجية مستقيمة تمنحها مظهرًا أكثر قوة.

أسعار جيب رانجلر 2026 في السعودية
تعد جيب رانجلر واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي في السوق السعودي، والتي تتميز بتصميمها الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتنطلق موديلات رانجلر 2026 بعدة فئات، من بينها Sahara وRubicon.

كهربائية بالكامل.. كي جي إم MUSSO بقوة تصل لـ 414 حصانا
تقدم كي جي إم سيارة MUSSO الكهربائية ضمن فئة البيك أب متوسطة الحجم، مستفيدة من منظومة دفع كهربائية بالكامل مع أكثر من خيار للأداء ونظام القيادة، إلى جانب حزمة من التجهيزات التقنية وأنظمة السلامة والمساعدة على القيادة.

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class
كشفت مرسيدس عن التحديثات الجديدة لسيارتها C-Class 2027، التي حصلت على تحسينات في التصميم والتكنولوجيا وأنظمة القيادة، مع الإبقاء على محركات الاحتراق الداخلي إلى جانب الخيارات الهجينة، رغم توسع الشركة في تطوير السيارات الكهربائية.

5 سيارات زيرو في السوق المصري تحت 800 ألف جنيه
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الاصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب اختلاف التجهيزات بحسب الفئة والموديل، إضافة إلى تنوع الأسعار أيضًا.

مواصفات شيفروليه سيلفرادو 2027 الجديدة.. صور
تستعد شيفروليه سيلفرادو لمواصلة حضورها في سوق شاحنات البيك أب مع موديل 2027، بعد مسيرة بدأت عام 1998 عندما ظهر اسم سيلفرادو كطراز مستقل ضمن تشكيلة شيفروليه، حيث يأتي موديل 2027 مع مجموعة من المحركات التي تجمع بين البنزين والديزل، إلى جانب تقنيات داخلية وأنظمة مساعدة للسائق.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.

نسخة واحدة .. بورشه تقدم 911 GT2 Flachbau RS الرياضية
تواصل بورشه تقديم الإصدارات محدودة الإنتاج التي تحمل طابعًا خاصًا داخل عائلة 911، ومن أحدث هذه المشاريع سيارة 911 GT2 Flachbau RS، التي جرى تطويرها على مدار نحو ثلاث سنوات قبل الوصول إلى صورتها النهائية، إذ صنعت نسخة واحدة فقط منها لتكون نموذجًا فريدًا لا يتكرر ضمن سيارات العلامة الرياضية.

أخبار السيارات أخبار السيارات 2026 أخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

جريمة النرجس

التحقيقات تكشف المستور .. شقيق أسامة يروي تفاصيل اللحظات الأولى لجريمة النرجس | خاص

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

ترشيحاتنا

المهندس هاني أبوريدة

فيفا والعديد من الاتحادات العالمية يهنئون أبو ريدة بمناسبة عيد ميلاده

بيزيرا

عبدالناصر محمد: بيزيرا لا يستحق الاستمرار مع الزمالك وإمام عاشور لازم يتباع

الاهلي

900 ألف يورو.. ناقد يكشف مكاسب الأهلي من مواجهة برشلونة

بالصور

ضربة جديدة لخطط تسلا.. نيفادا تقلص أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

بريطانيا تراجع خطة السيارات الكهربائية.. 4 سيناريوهات حتى 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بعد واقعة عجوز الخانكة.. فيديو لرجل يستدرج طفلتين إلى منزل مهجور بالغربية

فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد