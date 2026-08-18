أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو في مصر تحت 800 ألف جنيه.. بورشه تقدم 911 GT2 Flachbau الوحيدة في العالم

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



آي كار V25 الرياضية تظهر من جديد.. بتصميم صندوقي

تستعد علامة آي كار التابعة لمجموعة شيري لتوسيع عائلة طرازاتها الرياضية متعددة الاستخدامات، مع ظهور V25 مجددًا في الصين بتصميم صندوقي واضح وخطوط خارجية مستقيمة تمنحها مظهرًا أكثر قوة.

أسعار جيب رانجلر 2026 في السعودية

تعد جيب رانجلر واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي في السوق السعودي، والتي تتميز بتصميمها الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتنطلق موديلات رانجلر 2026 بعدة فئات، من بينها Sahara وRubicon.

كهربائية بالكامل.. كي جي إم MUSSO بقوة تصل لـ 414 حصانا

تقدم كي جي إم سيارة MUSSO الكهربائية ضمن فئة البيك أب متوسطة الحجم، مستفيدة من منظومة دفع كهربائية بالكامل مع أكثر من خيار للأداء ونظام القيادة، إلى جانب حزمة من التجهيزات التقنية وأنظمة السلامة والمساعدة على القيادة.

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

كشفت مرسيدس عن التحديثات الجديدة لسيارتها C-Class 2027، التي حصلت على تحسينات في التصميم والتكنولوجيا وأنظمة القيادة، مع الإبقاء على محركات الاحتراق الداخلي إلى جانب الخيارات الهجينة، رغم توسع الشركة في تطوير السيارات الكهربائية.

5 سيارات زيرو في السوق المصري تحت 800 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الاصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب اختلاف التجهيزات بحسب الفئة والموديل، إضافة إلى تنوع الأسعار أيضًا.

مواصفات شيفروليه سيلفرادو 2027 الجديدة.. صور

تستعد شيفروليه سيلفرادو لمواصلة حضورها في سوق شاحنات البيك أب مع موديل 2027، بعد مسيرة بدأت عام 1998 عندما ظهر اسم سيلفرادو كطراز مستقل ضمن تشكيلة شيفروليه، حيث يأتي موديل 2027 مع مجموعة من المحركات التي تجمع بين البنزين والديزل، إلى جانب تقنيات داخلية وأنظمة مساعدة للسائق.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.

نسخة واحدة .. بورشه تقدم 911 GT2 Flachbau RS الرياضية

تواصل بورشه تقديم الإصدارات محدودة الإنتاج التي تحمل طابعًا خاصًا داخل عائلة 911، ومن أحدث هذه المشاريع سيارة 911 GT2 Flachbau RS، التي جرى تطويرها على مدار نحو ثلاث سنوات قبل الوصول إلى صورتها النهائية، إذ صنعت نسخة واحدة فقط منها لتكون نموذجًا فريدًا لا يتكرر ضمن سيارات العلامة الرياضية.