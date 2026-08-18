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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل.. كي جي إم MUSSO بقوة تصل لـ 414 حصانا

كي جي ام MUSSO
كي جي ام MUSSO
صبري طلبه

تقدم كي جي إم سيارة MUSSO الكهربائية ضمن فئة البيك أب متوسطة الحجم، مستفيدة من منظومة دفع كهربائية بالكامل مع أكثر من خيار للأداء ونظام القيادة، إلى جانب حزمة من التجهيزات التقنية وأنظمة السلامة والمساعدة على القيادة.

أبعاد كي جي ام MUSSO

تأتي MUSSO الكهربائية بطول يبلغ 5,160 مم، وعرض يصل إلى 1,920 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,740 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,150 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,165 و2,285 كجم.

كي جي ام MUSSO

نسخة الدفع الخلفي بمحرك كهربائي واحد

تعتمد الفئة 2WD على محرك كهربائي واحد يرسل القوة إلى العجلات الخلفية، ويولد 207 أحصنة مع عزم دوران يبلغ 339 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، بينما تحصل السيارة على بطارية بسعة 80.6 كيلوواط ساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 162 كم في الساعة، مع قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال 9.1 ثانية.

مدى يصل إلى 420 كيلومترًا

توفر نسخة الدفع الخلفي مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 420 كم، وتدعم السيارة الشحن عبر التيار المتردد، إلى جانب الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 % خلال نحو 36 دقيقة باستخدام شاحنDC ، وتختلف مدة الشحن الكامل عبر AC بحسب قدرة الشاحن المستخدم.

كي جي ام MUSSO

نسخة الدفع الكلي بقوة 414 حصانًا

تأتي الفئة AWD بتكوين أكثر قوة، إذ تعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية إلى 414 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 678 نيوتن متر، مع الاحتفاظ ببطارية تبلغ سعتها 80.6 كيلوواط ساعة وناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، ويمنح هذا التكوين السيارة قدرة أكبر على التسارع، إذ تستغرق 7.9 ثانية للوصول من صفر إلى 100 كم في الساعة.

تجهيزات كي جي ام MUSSO

تستفيد MUSSO الكهربائية من تجهيزات تقنية حديثة داخل المقصورة، في مقدمتها شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام صوت من Alpine. ويكتمل الجانب العملي بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

كي جي ام MUSSO

وتضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة والمساندة الإلكترونية، من بينها المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، كما تحصل على مثبت سرعة متكيف، إلى جانب أنظمة لقراءة مسار الطريق، مع حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة.

كي جي ام MUSSO كي جي ام MUSSO سيارة كي جي ام MUSSO مواصفات كي جي ام MUSSO

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