الكشف عن كي جي إم توريس موديل 2027 الجديدة

تعزز كي جي إم، حضورها بالكشف عن توريس 2027 المقدمة عالميًا بتحديثات جديدة، حيث تواصل العلامة تطوير طرازاتها خلال الفترة الأخيرة نحو ترسيخ هويتها الجديدة.

لم تشهد تغييرات جذرية على مستوى التصميم الخارجي، لكن التعديلات التي حصلت عليها تعكس اهتمام الشركة بتحسين تجربة الاستخدام اليومية، ورفع مستوى التقنيات داخل المقصورة بصورة أكثر عملية.

تجهيزات كي جي ام توريس موديل 2027

حصلت كي جي ام توريس موديل 2027 على شاشة معلومات وترفيه أكبر بقياس 12.3 بوصة بدلاً من الشاشة السابقة الأصغر حجماً، مع اعتماد نظام Athena 2.5 الجديد الذي يوفر استجابة أسرع، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه.

وحرصت KGM على إضافة تجهيزات عملية تشمل شواحن لاسلكية مزدوجة، إلى جانب منافذ USB Type-C ، وتضم المقصورة أيضاً عجلة قيادة متعددة الوظائف مع تصميم داخلي يركز على سهولة الوصول إلى عناصر التحكم، بالإضافة إلى مكيف هواء، وباقة من التجهيزات الأساسية.

استمرار خيارات البنزين والهايبرد

تحافظ توريس 2027 على خيارات المحركات المعروفة، سواء نسخة البنزين أو الفئة الهجينة، حيث دعمت بمحرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر لا يزال ينتج نحو 170 حصاناً، إلا أن أبرز التغييرات تتمثل في استبدال ناقل الحركة السابق ذي الست سرعات بناقل أوتوماتيكي جديد مكون من 8 سرعات.

وتم تطوير محركات الهايبرد الهجينة بالتعاون مع بي واي دي، وتعتمد على محرك تيربو سعة 1.5 لتر مدعوم بمحركين كهربائيين، بالإضافة إلى بطارية صغيرة بسعة 1.8 كيلوواط/ساعة، ويستهدف هذا النظام توفير توازن أفضل بين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

كي جي ام توريس موديل 2027 والتصميم الخارجي

أجرت KGM بعض اللمسات الخارجية، حيث ارتفع طول توريس الجديدة بمقدار 5 ملم فقط ليصل إلى 4.705 متر، بينما بقيت قاعدة العجلات عند 2.68 متر دون تغيير، وتظهر السيارة بمقدمة تحمل طابعاً حاداً بفضل تصميم المصابيح الأمامية النحيفة، كما ترتكز السيارة على جنوط قياس 20 بوصة، إلى جانب فتحة سقف زجاجية.