تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. لو هتشتري زيرو

صبري طلبه

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيكية الأداء، وسط التنوع الكبير في الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي تختلف من حيث التجهيزات الفنية والتقنية والتصميمات، إلى جانب تنوع الأسعار، والتي تعد من أبرز أركان المعادلة الشرائية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 CC، يولد قوة إجمالية قدرها 95 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات، وبقدرات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 649,900 جنيه.

نيسان صني

حصلت نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 CC، قادر على إنتاج 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة نسخة الأوتوماتيك من 745,000 إلى 810,000 جنيه.

رينو تاليانت

تستمد رينو تاليانت قوتها من سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، ويتراوح السعر بين 755,000 و 815,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

دعمت سيارة بايك يو 5 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من إنتاج 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، تقدم السيارة بسعر يبدأ من 769,900 إلى 974,900 جنيه.

شيفروليه أوبترا

زودت شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 98 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتقنية الدفع الأمامي، وتتراوح أسعار السيارة بين 765,000 و 790,000 جنيه.

