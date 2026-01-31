تبدأ من 599 ألف جنيه.. أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر | صور

تعد السيارة بروتون ساجا والسيارة نيسان صني، اثنتين من أرخص الاصدارات المقدمة في السوق المصري، ضمن طرازات الفئة الاقتصادية، والتي تتمتع بالكثير من التجهيزات ابرزها، ناقل السرعات الأوتوماتيكي، مع باقة من التقنيات باختلاف الاسعار والتقنيات.

ويقدم موقع "صدى البلد" ، مقارنة بين السيارة نيسان صني والسيارة بروتون ساجا 2026

نيسان صني

محرك نيسان صني وبروتون ساجا

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، واخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي.

تأتي السيارة بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

بروتون ساجا

أبعاد نيسان صني وبروتون ساجا

تأتي السيارة نيسان صني بنسبة طول كلي بلغت 4.425 مم، وعرض يبلغ 1.695 مم، و1.500 مم للارتفاع الكلي، بينما يصل الخلوص الارضي إلى 155 مم، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين تصل إلى 490 لترًا.

ترتكز السيارة بروتون ساجا على قاعدة عجلات بطول 2465 مم، مع مساحة تخزين تقدر بحوالي 420 لترًا، بينما تأتي بأبعاد خارجية تقدر بـ 4.331 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.689 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.491 مم.

أسعار السيارة نيسان صني وبروتون ساجا

تقدم السيارة نيسان صني في السوق المصري بأسعار تبدأ من 690,000 للفئات الأوتوماتيكية، وصولًا إلى 795,000 جنيه، بينما تقدم السيارة برتون ساجا من خلال فئة واحدة وبسعر إجمالي يقدر بـ 599,900 ألف جنيه.