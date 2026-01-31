قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 599 ألف جنيه.. أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر | صور

صبري طلبه

تعد السيارة بروتون ساجا والسيارة نيسان صني، اثنتين من أرخص الاصدارات المقدمة في السوق المصري، ضمن طرازات الفئة الاقتصادية، والتي تتمتع بالكثير من التجهيزات ابرزها، ناقل السرعات الأوتوماتيكي، مع باقة من التقنيات باختلاف الاسعار والتقنيات.

ويقدم موقع "صدى البلد" ، مقارنة بين السيارة نيسان صني والسيارة بروتون ساجا 2026

نيسان صني 

محرك نيسان صني وبروتون ساجا 

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، واخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي.

تأتي السيارة بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

بروتون ساجا

أبعاد نيسان صني وبروتون ساجا

تأتي السيارة نيسان صني بنسبة طول كلي بلغت 4.425 مم، وعرض يبلغ 1.695 مم، و1.500 مم للارتفاع الكلي، بينما يصل الخلوص الارضي إلى 155 مم، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين تصل إلى 490 لترًا.

ترتكز السيارة بروتون ساجا على قاعدة عجلات بطول 2465 مم، مع مساحة تخزين تقدر بحوالي 420 لترًا، بينما تأتي بأبعاد خارجية تقدر بـ 4.331 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.689 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.491 مم.

أسعار السيارة نيسان صني وبروتون ساجا

تقدم السيارة نيسان صني في السوق المصري بأسعار تبدأ من 690,000 للفئات الأوتوماتيكية، وصولًا إلى 795,000 جنيه، بينما تقدم السيارة برتون ساجا من خلال فئة واحدة وبسعر إجمالي يقدر بـ 599,900 ألف جنيه.

