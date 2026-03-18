أحمد فهيم: تمنيت تقديم دور الرئيس الراحل أنور السادات

كشف الفنان أحمد فهيم، عن كواليس تقديمه قصة مصطفى محمود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على انستجرام: "سنة 2012 كان فيه مسلسل هيتعمل عن السيرة الذاتية للكاتب والمفكر المصري الراحل الدكتور مصطفى محمود بطولة خالد النبوي وكان ليا عظيم الشرف أني كنت هعمل دور الرئيس الراحل البطل محمد أنور السادات وفجأة المسلسل وقف.. حزنت جدًا وقتها لأن الدور ده حلم بالنسبالي وكان نفسي أعمله وعلشان كل شيء بميعاد عرفت أن المسلسل خرج للنور وهيتعمل بأذن الله في 2027 أتمني من الله عز وجل أن يكون ليا نصيب في هذا العمل المحترم وأني أحقق حلمي بتجسيد شخصية الزعيم الراحل البطل محمد أنور السادات، اللهم عوضًا يليق بجلال قدرك وعظيم سلطانك، الله قادر ⁩⁩دعواتكم.. ⁩ملحوظة الصورة دي صورتي من الفوتوغرافيا سنة 2012”.

من جانب آخر، أعلنت شركة "دكان" للإنتاج الفني عن تعاقد الفنان أحمد فهيم رسمياً للمشاركة في بطولة مسلسل "إعلام وراثة".

ويأتي هذا التعاقد كإضافة قوية للعمل الذي يضم نخبة من النجوم، وسط توقعات بمنافسة شرسة في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل بطولة سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وأحمد فهيم، قصة كريم سرور، الذي يشارك في كتابة السيناريو والحوار مع هبة الحسيني، ومن إخراج حسن صالح ومن إنتاج محمد عطية الديب شركة دكان للإنتاج الفني.