الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رمضان 2026.. أحمد فهيم ينضم لأسرة "إعلام وراثة" وانطلاق التصوير الأسبوع المقبل

أحمد إبراهيم

أعلنت شركة "دكان" للإنتاج الفني عن تعاقد الفنان أحمد فهيم رسمياً للمشاركة في بطولة مسلسل "إعلام وراثة".

ويأتي هذا التعاقد كإضافة قوية للعمل الذي يضم نخبة من النجوم، وسط توقعات بمنافسة شرسة في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل بطولة سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وأحمد فهيم، قصة كريم سرور، الذي يشارك في كتابة السيناريو والحوار مع هبة الحسيني، ومن إخراج حسن صالح ومن إنتاج محمد عطية الديب شركة دكان للإنتاج الفني.

من ناحية أخرى أنهت الشركة المنتجة كافة التحضيرات اللوجستية ومعاينة أماكن التصوير، حيث تأكد انطلاق تصوير أولى مشاهد العمل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لضمان الانتهاء من تصوير قطاع كبير من المشاهد قبل حلول الشهر الكريم.

وتجري الشركة حالياً اللمسات الأخيرة في إبرام باقي التعاقدات مع مجموعة من الوجوه الشابة والنجوم الذين سيحلون ضيوفاً على حلقات المسلسل.

