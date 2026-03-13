CNN: حصيلة قتلى الحرب في إيران تتجاوز 2000 شخص

تجاوزت حصيلة القتلى في الحرب بإيران 2,000 شخص منذ اندلاع النزاع، وفق تقديرات شبكة CNN، مع استمرار المعارك في يومها الرابع عشر، حيث تشمل الخسائر المدنيين والعسكريين على حد سواء.

وأعلنت مصادر متعددة عن حصيلة الضحايا في الدول المتضررة على النحو التالي:

إيران

قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن أكثر من 1,300 شخص قتلوا منذ بداية الحرب.

بينما أشارت تقديرات وكالة ح(HRANA) يوم الجمعة إلى ارتفاع العدد إلى 1,858 قتيلاً، بينهم مدنيون وعسكريون، دون أن تصدر السلطات الإيرانية تحديثاً رسمياً منذ أكثر من أسبوع.

لبنان



أفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية يوم الجمعة بمقتل 773 شخصاً منذ بدء الغارات الإسرائيلية، بينهم 103 أطفال.

إسرائيل



سُجلت 15 وفاة في إسرائيل، بينهم 9 قتلى نتيجة صاروخ مباشر على مبنى سكني في مدينة بيت شيمش، واثنان من الجنود الإسرائيليين قُتلا في جنوب لبنان صباح الأحد الماضي.

الولايات المتحدة



قُتل 13 من عناصر القوات الأمريكية منذ بداية النزاع، بينهم 6 أفراد قضوا إثر تحطم طائرة تزويد بالوقود في العراق يوم الخميس، و6 آخرون سقطوا خلال ضربة إيرانية استهدفت مركز عمليات مؤقت في الكويت الأحد الماضي.

العراق



قُتل 32 عراقياً، أغلبهم من قوات الحشد الشعبي، حيث أصدرت قوات الحشد بياناً أكدت فيه مقتل 27 من أعضائها حتى الخميس. كما قُتل جندي فرنسي في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في إقليم كردستان العراقي الخميس الماضي.

الكويت



توفي 6 كويتيين، بينهم فتاة تبلغ 11 عاماً أصيبت بشظايا إثر سقوط قذائف على مناطق سكنية في الرابع من مارس.

الإمارات العربية المتحدة



أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية يوم الثلاثاء مقتل 6 أشخاص من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغالية نتيجة هجمات عسكرية.

البحرين



قُتل شخص واحد إثر حطام صاروخ اعترضتّه الدفاعات البحرينية وسقط على سفينة أجنبية في مدينة سلمان الصناعية، بينما توفيت امرأة بحرينية تبلغ 29 عاماً جراء ضربة إيرانية على العاصمة المنامة، وفق وزارة الداخلية البحرينية.

عُمان



قُتل 3 أشخاص، بينهم هندي استهدف زورق مسيّر ناقلة نفط كان يعمل عليها على بعد 52 ميلاً بحرياً من الساحل العماني، كما قُتل شخصان أجنبيان آخران في حادثة تحطم طائرة مسيّرة في منطقة صحار، وفق وزارة الدفاع العمانية.

السعودية



قُتل شخصان إثر إصابة منشأة سكنية بقذيفة عسكرية في مدينة الخرج في 8 مارس، بحسب الدفاع المدني السعودي.

وتعكس الأرقام توسع رقعة النزاع وأثره البالغ على المدنيين والعسكريين على حد سواء، مع استمرار تداعيات الحرب على عدة دول في المنطقة، مما يزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية المتصاعدة في الشرق الأوسط.