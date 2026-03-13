الناتو يتدخل.. اعتراض صاروخ باليستي إيراني فوق تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إسقاط صاروخ باليستي إيراني في الأجواء التركية بواسطة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ثالث حادثة من نوعها في حرب الشرق الأوسط.

وذكر بيان الدفاع التركية أنه : "تم تحييد ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت الأجواء التركية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو والمنتشرة في شرق البحر المتوسط"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقبل ساعات، دوت صفارات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا، وهي قاعدة رئيسية تابعة للناتو تتمركز فيها قوات أمريكية، وتقع على مشارف مدينة أضنة الجنوبية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للناتو أسقطت أول صاروخ باليستي أُطلق من إيران في 4 مارس، ثم اعترضت صاروخاً ثانياً يوم الاثنين.