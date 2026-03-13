سؤال أثار غضبه .. ترامب ينزعج من حديث السيطرة على الشريان النفطي الإيراني

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه من أسئلة تتعلق بإمكانية سيطرة الولايات المتحدة على جزيرة "خارك"، وهي جزيرة استراتيجية في الخليج تُعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة إذاعية مع الإعلامي براين كليمدج، حيث رفض الإجابة بشكل مباشر عن سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تدرس الاستيلاء على الجزيرة، قائلاً: “لا أستطيع الإجابة عن سؤال كهذا”، مضيفاً أن هذه الفكرة “ليست ضمن أولويات القائمة حالياً”.

وخلال المقابلة، حاول كيلميد الاستفسار عن موقف الإدارة الأمريكية من الجزيرة التي تمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، قبل أن يقاطعه ترامب معتبراً أن السؤال غير مناسب. وقال: “لا ينبغي حتى طرح مثل هذا السؤال. هناك أشياء كثيرة جداً يمكن التفكير فيها، وهذه ليست في مقدمة القائمة، لكنها واحدة من بين أمور عديدة.”

كما انتقد ترامب السؤال ووصفه بأنه “ساذج”، مضيفاً أنه لن يكشف عن أي خطط عسكرية محتملة. وقال: “لو كنت سأفعل ذلك أو لن أفعل، ماذا تتوقع أن أقول لك؟ هل سأخبرك بالموعد والوقت؟ هذا سؤال غير منطقي.”

وتُعد جزيرة خرج، الواقعة قبالة الساحل الإيراني في الخليج العربي، من أهم المنشآت النفطية في إيران، إذ تمر عبرها غالبية صادرات البلاد من النفط الخام. وتمتد الجزيرة لمسافة تقارب خمسة أميال، وتضم مرافئ ومنشآت لتخزين وتصدير النفط تُعد حيوية للاقتصاد الإيراني.

ورغم تصاعد التوترات العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة، تشير تقارير إلى أن الجزيرة لم تتعرض لأي هجوم مباشر خلال أول أسبوعين من الحرب مع إيران، ما يعكس حساسيتها الاستراتيجية واحتمال أن يؤدي استهدافها إلى تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية.

ويرى خبراء عسكريون أن أي محاولة للسيطرة على جزيرة خرج أو مهاجمتها قد تتطلب نشر عدد كبير من القوات البرية، وهو خيار تبدو إدارة ترامب مترددة في اللجوء إليه حتى الآن، في ظل مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.

وتعتبر الجزيرة واحدة من أهم النقاط الحساسة في البنية النفطية الإيرانية، إذ يعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على قدرتها على تصدير النفط عبر هذه المنشأة الحيوية.