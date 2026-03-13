تصعيد دموي في لبنان .. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 773 بينهم 103 أطفال

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 773 شخصا، من بينهم 62 امرأة، وإصابة أكثر من 1900 شخص، و 103 طفلا.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، امتلأت سماء بيروت اليوم بمنشورات إسرائيلية مناهضة لحزب الله، حيث شوهدت آلاف منها وهي تحلق في الهواء قبل أن تسقط في الشوارع.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني بأن المنشورات أُلقيت من طائرة إسرائيلية، وأنها تحمل رسالة من الوحدة 504، وهي وحدة الاستخبارات البشرية التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن تجنيد العملاء.

وقال الجيش اللبناني إن المنشورات تتضمن رموز QR تربط بصفحات على واتساب وفيسبوك. وحذّر من مسح هذه الرموز والنقر على أي روابط، قائلاً: "هذا ينطوي على مخاطر قانونية وأمنية، بالإضافة إلى إمكانية اختراق الهواتف المحمولة والوصول إلى البيانات الشخصية".