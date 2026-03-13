ترامب يرفض عرض أوكرانيا للمساعدة في التصدي للطائرات الإيرانية المسيّرة

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة جهود أوكرانيا لمساعدة الولايات المتحدة في الدفاع ضد الطائرات الإيرانية المسيّرة.

وقال ترامب في مقابلة إذاعية مع فوكس نيوز بُثت يوم الجمعة: "لا، لسنا بحاجة لمساعدتهم في الدفاع ضد الطائرات المسيّرة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح بأن الولايات المتحدة طلبت مساعدة أوكرانيا في مواجهة طائرات "شاهد" الإيرانية المسيّرة، التي تستخدمها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أدى تحطم طائرة أمريكية فوق العراق، ومقتل جميع طياريها الستة، إلى ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في عملية "الغضب الملحمي" إلى 13 جنديًا على الأقل. سبعة منهم قُتلوا في القتال.

وأعلن البنتاجون في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إصابة نحو 140 جنديًا أمريكيًا، بينهم ثمانية إصاباتهم خطيرة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم وفاة جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود التي تحطمت في العراق يوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة "إكس" : تأكدت وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 التي تحطمت في غرب العراق".