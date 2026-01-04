أول تعليق من منصور هندي بعد تعرضه لحادث مروع وإجراء عملية جراحية دقيقة.. خاص

كشف منصور هندي عضو نقابة المهن الموسيقية عن تطورات حالته الصحية بعد اجراء عملية جراحية خطيرة نتيجة تعرضه إلى حادث سير مروع.

وقال منصور هندي فى أول تعليق له عبر موقع صدى البلد: أجريت عملية جراحية دقيقة بعد تعرضى لحادث السير وانا حاليا فى العناية المركزة وبحالة صحية جيدة.

وأضاف منصور هندي : أجريت عملية فى الصدر حيث تسبب الحادث فى تهتك فى عضلات الصدر ولكن أحمد الله على كل حال وأنا حاليا بحالة مستقرة.

وأوضح منصور هندي: الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قام بزيارتي ولم يتركني لحظة واحدة وكان متواجدا باستمرار معي من أجل الاطمئنان علي.

وقد نشر محمد صبحي عضو مجلس نقابة الموسيقيين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: الحمد لله ربنا يتمم شفاه على خير.. إن شاء الله منصور هندى فى المستشفى محجوز، وتم عمل الفحوصات اللازمة.. وهو الآن فى الرعاية تحت الملاحظة، وسوف يجرى عملية بسيطة إن شاء الله تركيب مسمار فى الحوض، ومن ناحية الرجل اليمنى وإن شاء الله خير، ويقوم بالسلامة إن شاء الله دعواتكم للأخ والصديق المحترم الأستاذ منصور هندى بالشفاء العاجل.

بيان رسمي من نقابة المهن الموسيقية

من ناحية أخرى رد طارق مرتضى المتحدث الإعلامى باسم نقابة الموسيقيين على ماتردد من شائعات وأخبار متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات غير الرسمية.

وفى بيان رسمي قال، إن ما يتداول يأتى في إطار حملة ممنهجة ضد النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل، ويقودها بعض الأشخاص غير المنتمين للنقابة، الذين انقطعت صلتهم بنقابة المهن الموسيقية بعد شطب عضويتهم، مضيفًا: تابعت النقابة ببالغ الاهتمام ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من شائعات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة، والإدعاءات الباطلة غير القانونية .

وأضاف فى البيان، أنه في هذا الصدد، يؤكد المتحدث الإعلامي للنقابة توضيح الحقائق القانونية التالية للرأي العام ولجموع الموسيقيين:

أولاً : محكمة القضاء الإداري، هي الجهة القضائية صاحبة الإختصاص الأصيل والمنوط بها الفصل في مثل هذه الأمور

ثانياً : سبق وتم إحالة دعوي بهذا الشأن إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي بدورها أصدرت توصيتها بـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الموقف القانوني للسيد النقيب.

ثالثاً : تؤكد نقابة المهن الموسيقيه والنقيب العام علي الإحترام الكامل للقضاء المصري ولأحكامه وقراراته بما في ذلك القرار الصادر اليوم بعدم جواز نظر الطعن المقدم حيث أن الغرامة المالية لا تتعدي العشرين ألف جنيهاً .

ووجه البيان رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية قائلًا: "تؤكد النقابة أن هذه الحملات الممنهجة لن تثنيها عن الاستمرار في تحقيق الإنجازات وخدمة الأعضاء، ونهيب بجميع الزملاء الموسيقيين عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط؛ منعاً لأي لبس أو اختلاط في المفاهيم، وتشدد النقابة على أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في نشر الشائعات أو التشهير بمنصب النقيب ومكانته، حفظ الله مصر، وحفظ نقابتنا من كل سوء".