شراكة وعي من أجل بناء الإنسان.. وزير العمل يستقبل المسلماني

استقبل حسن رداد وزير العمل، بمكتبه بالوزارة،أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بحضور د. محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، واطفاطمة يوسف رئيس شبكة الإذاعات الدولية بالإذاعة المصرية..و كريمة عبدالرحمن مدير إدارة تراخيص الأجانب بوزارة العمل ،وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل والهيئة الوطنية للإعلام في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك... وفي مستهل اللقاء، تقدم المسلماني والوفد المرافق له بالتهنئة إلى السيد وزير العمل بمناسبة توليه حقيبة وزارة العمل، مؤكدين ثقة القيادة السياسية في قدرته على مواصلة جهود تطوير منظومة العمل وتعزيز الحماية والرعاية للعمال، ودعم سياسات التشغيل والتدريب..

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالإذاعة المصرية،واستعراض بعض التحديات التي تواجه الأجانب العاملين بالإذاعة المصرية، والذين يتجاوز عددهم خمسين مذيعًا من مختلف الجنسيات، ويقدمون برامج إعلامية موجهة إلى العالم بعدد 23 لغة تخاطب مختلف قارات العالم..وفي هذا السياق،وجه الوزير بإنهاء هذه التحديات،و المرتبطة بتراخيص العمل وتنظيم أوضاع المذيعين الأجانب، بما يضمن استمرار الرسالة الإعلامية للإذاعة المصرية مع الالتزام بالأطر القانونية المنظمة..حيث أشاد المسلماني والوفد الاذاعي المرافق له بهذه الاستجابة السريعة ..

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة العمل والهيئة الوطنية للإعلام خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم قضايا العمل ونشر ثقافة الإنتاج وتعزيز الوعي بقيم العمل والإتقان والإخلاص فيه، والانتماء الوطني…