شالوه فوق راسهم.. فرحة أنصار محمد عبد الغني بحسم منصب نقيب المهندسين

شهدت لجان نقابة المهندسين المصرية الفرعية في القاهرة أجواء من الفرحة بين أنصار الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة حسمه جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين، ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي للنقابة لدورة (2026 – 2033).

وأظهرت النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات في جولة الإعادة بالقاهرة حصول محمد عبد الغني على 2819 صوتًا مقابل 1246 صوتًا لمنافسه المهندس هاني ضاحي، إلى جانب تقدمه في عدد من اللجان الفرعية داخل المحافظة.

وحمل أنصار عبد الغني النقيب على رؤوسهم وجابوا به المكان، وسط حالة من الفرحة الكبيرة، مرددين هتافات: (النقيب أهو، النقيب أهو) في الوقت الذي اختفى فيه تماما أنصار المهندس هاني ضاحي.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين

كما عكست المؤشرات الأولية لنتائج الفرز على مستوى الجمهورية تقدم عبد الغني في عدد من المحافظات، حيث حصل في الفيوم على 113 صوتًا مقابل 81 صوتًا لهاني ضاحي، وفي الإسماعيلية 289 صوتًا مقابل 92 صوتًا، بينما سجل في البحيرة 298 صوتًا مقابل 125 صوتًا، وفي الوادي الجديد 82 صوتًا مقابل 73 صوتًا.

وفي محافظات الصعيد، أظهرت النتائج الأولية تقدمه في أسيوط بحصوله على 464 صوتًا مقابل 389 صوتًا، وفي الأقصر 130 صوتًا مقابل 90 صوتًا، وفي أسوان 132 صوتًا مقابل 57 صوتًا، كما تصدر المؤشرات في قنا بحصوله على 198 صوتًا مقابل 68 صوتًا.

كما تقدم في عدد من المحافظات الأخرى، من بينها الشرقية بـ405 أصوات مقابل 190 صوتًا، وبورسعيد بـ166 صوتًا مقابل 119 صوتًا، وسوهاج بـ209 أصوات مقابل 63 صوتًا، فضلًا عن تقدمه في الجيزة بحصوله على 825 صوتًا مقابل 300 صوت لمنافسه.

من جانبه، أعرب محمد عبد الغني عن تقديره للمهندسين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس وعي الجمعية العمومية وحرصها على ممارسة حقها الديمقراطي في اختيار من يمثلها.

وأضاف أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس اهتمام المهندسين بمستقبل نقابتهم، مشددًا على أن الثقة التي منحها له المهندسون تمثل مسؤولية كبيرة للعمل خلال المرحلة المقبلة على بناء نقابة قوية تدافع عن حقوق أعضائها وتسهم في الارتقاء بالمهنة.