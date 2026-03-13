دعاء المطر المستجاب في رمضان.. ردده لعلها تكون ليلة القدر
مجـ زرة حي الراهبات.. استشهاد 6 لبنانيين بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على النبطية
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قرارات نهائية الآن
هجوم إسرائيلي جديد.. انفجارات في طهران وتفعيل الدفاعات الجوية
تحذير من "سيول" في سيناء وأمطار غزيرة بالمحافظات .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
بعد زيادة البنزين .. أسعار الخبز السياحي والفينو رسميا
أهلا بالعيد.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في محافظات مصر
حيطة دور مخالف وقعت هشمت عربيات الشارع من برج في المنيا وتحرك عاجل للمحافظة | صور
مسلسل روج أسود | زواج مهند حسني ورانيا يوسف يشعل الأحداث
موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح
حملات مفاجئة في الفيوم.. حماية المستهلك يضبط 6 مخالفات ويحيل المتلاعبين بالأسعار للنيابة
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

شالوه فوق راسهم.. فرحة أنصار محمد عبد الغني بحسم منصب نقيب المهندسين

محمد عبد الغني محمولًا على الأعناق
الديب أبوعلي

شهدت لجان نقابة المهندسين المصرية الفرعية في القاهرة أجواء من الفرحة بين أنصار الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة حسمه جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين، ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي للنقابة لدورة (2026 – 2033).

وأظهرت النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات في جولة الإعادة بالقاهرة حصول محمد عبد الغني على 2819 صوتًا مقابل 1246 صوتًا لمنافسه المهندس هاني ضاحي، إلى جانب تقدمه في عدد من اللجان الفرعية داخل المحافظة.

وحمل أنصار عبد الغني النقيب على رؤوسهم وجابوا به المكان، وسط حالة من الفرحة الكبيرة، مرددين هتافات: (النقيب أهو، النقيب أهو) في الوقت الذي اختفى فيه تماما أنصار المهندس هاني ضاحي.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 

كما عكست المؤشرات الأولية لنتائج الفرز على مستوى الجمهورية تقدم عبد الغني في عدد من المحافظات، حيث حصل في الفيوم على 113 صوتًا مقابل 81 صوتًا لهاني ضاحي، وفي الإسماعيلية 289 صوتًا مقابل 92 صوتًا، بينما سجل في البحيرة 298 صوتًا مقابل 125 صوتًا، وفي الوادي الجديد 82 صوتًا مقابل 73 صوتًا.

وفي محافظات الصعيد، أظهرت النتائج الأولية تقدمه في أسيوط بحصوله على 464 صوتًا مقابل 389 صوتًا، وفي الأقصر 130 صوتًا مقابل 90 صوتًا، وفي أسوان 132 صوتًا مقابل 57 صوتًا، كما تصدر المؤشرات في قنا بحصوله على 198 صوتًا مقابل 68 صوتًا.

كما تقدم في عدد من المحافظات الأخرى، من بينها الشرقية بـ405 أصوات مقابل 190 صوتًا، وبورسعيد بـ166 صوتًا مقابل 119 صوتًا، وسوهاج بـ209 أصوات مقابل 63 صوتًا، فضلًا عن تقدمه في الجيزة بحصوله على 825 صوتًا مقابل 300 صوت لمنافسه.

من جانبه، أعرب محمد عبد الغني عن تقديره للمهندسين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس وعي الجمعية العمومية وحرصها على ممارسة حقها الديمقراطي في اختيار من يمثلها.

وأضاف أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس اهتمام المهندسين بمستقبل نقابتهم، مشددًا على أن الثقة التي منحها له المهندسون تمثل مسؤولية كبيرة للعمل خلال المرحلة المقبلة على بناء نقابة قوية تدافع عن حقوق أعضائها وتسهم في الارتقاء بالمهنة.

محمد عبد الغني نقيب المهندسين انتخابات المهندسين نقابة مهندسي القاهرة نقابة مهندسي مصر هاني ضاحي نقابة المهندسين

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم.. تحديث لحظي لعيارات 24 و21 و18

حملات مصادره

الدقهلية .. ضبط ومصادرة 44 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين وبلقاس

جانب من الفعاليات

أوقاف كفر الشيخ تنظم «مقارئ الجمهور» لتلاوة القرآن الكريم بالمساجد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يوجه برفع درجة الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة

بالصور

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد