وزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات المهندسين

أدلى الدكتور مهندس عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوته اليوم الجمعة، في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين لاختيار النقيب العام، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية في استاد القاهرة الدولي.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين المصرية لدورة (2026 – 2030)، والتي تتضمن إجراء جولة الإعادة النهائية على منصب نقيب عام المهندسين بين المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية خلال 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات 383 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 من موظفي الجهاز الإداري.

وتوقفت عملية التصويت لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (12:00 - 1:00)،، فيما ظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات قد شهدت منافسة بين 19 مرشحًا على منصب النقيب العام، حيث حصل هاني ضاحي على 8178 صوتًا، بينما حصل محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، محققين أعلى الأصوات، ليتأهلا إلى جولة الإعادة بعد عدم تمكن ضاحي من تحقيق نسبة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة اللازمة للفوز بالمقعد من الجولة الأولى.

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، برئاسة المهندس معتز طلبة، في دعوتها لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول النقابة للمشاركة في التصويت، أن الانتخابات تُجرى وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي، وذلك وسط أجواء تنافسية كبيرة.