تحذير من ممارسة السباحة بشواطئ مطروح خلال أيام العيد لعدم وجود خدمات وفرق انقاذ

ايمن محمود

  حذر ناصر النجار  رئيس مدينة مرسي مطروح ، المواطنين وضيوف المدينة بعدم ممارسة السباحة علي جميع الشواطئ لعدم وجود خدمات وفرق انقاذ خلال أيام عيد الفطر .

واضاف خلال اجتماع الاستعداد لعيد الفطر  على ضرورة  عدم السباحة بالمزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلي مراد ، الغير مصرح بها نزول البحر ، خاصة انها  للزيارات والتقاط الصور التذكارية .

كما واصلت إدارة التشجير بمدينة مرسي مطروح أعمال التجميل وتهذيب اشجار ونخيل الزينة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي بمدخل المدينة بالطريق الدولي ضمن الأعمال والأنشطة اليومية لرفع كفاءة المساحات الخضراء والاهتمام بنباتات الزينة بنطاق المدينة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بالاستعداد المبكر لعيد الفطر المبارك لجميع الاجهزه والإدارات الخدمية بمدينة مرسى مطروح ورفع مستوى النظافة العامة والاشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

