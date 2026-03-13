محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة، لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة اليوم الجمعة وغدًا السبت، والتي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة واحتمالات سقوط أمطار على عدد من المناطق، طبقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.

أكد محافظ كفرالشيخ أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن وكافة الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الميدانية المستمرة ورفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات الخدمية، مع انعقاد غرف العمليات من مركز سيطرة الشبكة الوطنيّة للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث، مشددًا على متابعة حركة سير السيارات على الطريق الدولي الساحلي بنطاق المحافظة، والتدخل السريع لإزالة أي رمال زاحفة أو كثبان رملية نتيجة لنشاط الرياح قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية أو تهدد سلامة المواطنين.

وشدد «المحافظ» على تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الأجهزة المعنية لمجابهة آثار الطقس غير المستقر، مع الدفع بالمعدات اللازمة لرفع أي مخلفات أو عوائق قد تنتج عن الرياح الشديدة، حفاظًا على انتظام الحركة المرورية وسلامة الطرق.

ودعا محافظ كفر الشيخ، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو تجمعات للرمال أو معوقات بالطرق، عبر الخط الساخن 114 أو رقم 0473220792، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي تداعيات ناتجة عن التقلبات الجوية، في إطار خطة شاملة لحماية المواطنين وتأمين الطرق والمرافق العامة.

وتوجه محافظة كفرالشيخ عدة نصائح وتحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة، وتقليل السرعات في ظل انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأتربة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار أو أي لافتات إعلانية قد تتأثر بشدة الرياح، حفاظًا على سلامتكم.