أراضي العبور وشقق موظفي العاصمة.. ماذا فعلت وزارة الإسكان خلال أسبوع؟| فيديو جراف

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً بـ"الفيدوجراف" تضمن أبرز أنشطة الوزارة الإسكان خلال الفترة من 7/3/2026 وحتى 12/3/2026.



ففي يوم 12/3/2026، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تخصيص الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث "R3" للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة "المرحلة الثانية"، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10 صباح يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس 2026، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بمنصة مصر الرقمية، كما هو موضح بكراسة طرح الوحدات .

وترأست المهندسة راندة المنشاوي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، لمتابعة ملفات عمل الجهاز وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في تحقيق الانضباط لمنظومة الإعلانات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية، ويضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات والحفاظ على الهوية البصرية والجمالية للمدن.



كما أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم تخصيص 1349 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمناطق الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال 5 قرعات علنية تم إجراؤها على مدار 3 أيام شملت مشاركة واسعة من المواطنين.

وفي يوم 11/3/2026 أصدرت وزيرة الإسكان توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة ببدء التنفيذ الفوري لخطة شاملة ومتكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة، وذلك في ضوء تكليفات مجلس الوزراء بالترشيد الكامل لاستهلاك الكهرباء في إنارة الطرق والإعلانات بالطرق الرئيسية والشوارع العامة بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأصدرت المهندسة راندة المنشاوي، قرارًا بندب المهندس عمرو السيد محمد خطاب، المدير العام بالمكتب الفني بمكتب السيدة المهندسة الوزيرة، لشغل وظيفة مساعد وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقيام بأعمال متابعة الشئون الفنية والمشروعات لمدة عام.



كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، قرارًا بندب المهندس خالد محمد صديق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لشغل وظيفة مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك للقيام بأعمال الإشراف على مكتب الوزيرة لمدة عام.



وفي يوم 10/3/2026 تابعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الأعمال الجارية بمشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة، الجاري تنفيذها في إطار دفع عجلة التنمية بالمدينة.

وصرحت وزيرة الإسكان، بأن المشروعات يتم تنفيذها لمواكبة الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها المدن الجديدة، ومعدلات النمو العمراني المتسارعة، خاصة مع التوسعات الجديدة وإضافة مساحات عمرانية كبيرة، مشددةً على الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، مع المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ.



كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج كأرصدة لهم تمهيداً للحجز بالمرحلة الـ11بمشروع "بيت الوطن"، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن الطرح الجديد يتضمن (3600) قطعة أرض بمواقع متميزة بعدد من المدن الجديدة، مشيرة إلى أن تحويلات الراغبين في الحجز ستسجل كأرصدة لهم تمهيدا للحجز فى المرحلة الجديدة من المشروع، وذلك تيسيرا من الوزارة على المصريين في الخارج فيما يتعلق بتحويلاتهم البنكية من الخارج والتخلص من معوقات ومشاكل التحويل التي تواجههم خلال فترة الطرح، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الحاجزين.



وفي يوم 9/3/2026 ، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 11 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة القاهرة الجديدة – غرب بورسعيد).

كما تابعت سير العمل بعددٍ من مشروعات المرافق والطرق بمدينة بدر، إلى جانب مشروعات محطات رفع صرف صحي، وخطوط طرد، فضلاً عن متابعة نتائج حملات إزالة التعديات والإشغالات بالمدينة.



وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة الفنية، لسرعة دخول المشروعات للخدمة لتسهم بشكل مباشر في تحسين البينة الأساسية بالمدينة.



وفي يوم 8/3/2026 تابعت وزيرة الإسكان سير العمل بعددٍ من مشروعات البنية الأساسية والمشروع السكني "ظلال" بتوسعات مدينة الشيخ زايد، فضلاً عن أعمال التطوير بالمدينة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية دفع العمل بمشروعات المرافق الحيوية التي تستهدف توفير خدمات متكاملة للمناطق الجاري تنميتها، بما يواكب معدلات النمو العمراني المتسارعة بالمدينة، فضلاً عن استمرار العمل في مختلف مشروعات البنية التحتية بالتوازي مع المشروعات السكنية والتنموية.



كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" المرحلة الثامنة والتاسعة للمصريين العاملين بالخارج بعددٍ من المناطق والأحياء بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24/3/2026، وحتى يوم الخميس 21/5/2026، وفقاً للمواعيد المقررة.

وفي يوم 7/3/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينتي "حدائق أكتوبر" و"٦ أكتوبر"، في إطار رفع كفاءة منظومة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي، على استمرار جهود تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، مؤكدة ضرورة أن يركز العمل على الارتقاء بجودة الحياة لسكان المدن الجديدة، من خلال تطوير قطاع المرافق والخدمات لضمان تقديم خدمات متميزة ومستدامة للمواطنين.