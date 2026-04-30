في أول تعليق .. حورية فرغلي تكشف تفاصيل أزمة اختراق حساباتها | خاص

في أول رد فعل لها بعد الجدل المثار حول تعرض حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق، خرجت النجمة حورية فرغلي بتوضيح رسمي حسمت فيه الجدل الدائر حول حساباتها والمنصات التي تنشط عليها.

وأكدت فرغلي في أول تعليق لها في تصريح خاص لموقع صدي البلد الاخباري أن حساباتها علي السوشيال ميديا تعرضت للسرقة ، وتقوم بنشر محتوى لا علاقة لها به،

وشددت الفنانة حورية فرغلي على أنها غير مسؤولة عن أي منشورات أو صور أو تصريحات يتم تداولها عبر هذه الحسابات ، موضحة أن الحساب الوحيد الذي تديره بشكل شخصي ورسمي في الوقت الحالي هو حسابها على تطبيق تيكتوك.

وأوضحت أن أي محتوى يظهر باسمها على منصات أخرى مثل فيسبوك أو إنستجرام أو غيرهما لا يمت لها بصلة، ولا يعبر عنها بأي شكل من الأشكال، داعية الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الحسابات المسروقة.



كما أكدت حورية فرغلي ، أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي جهة تقوم باستغلال اسمها أو الترويج لمحتوى منسوب إليها دون وجه حق.