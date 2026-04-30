شمس البارودي تفتح صندوق الذكريات وتستعيد مواقف من حياتها الأسرية وعلاقتها بشقيقاتها وأبنائها

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي مجموعة من الذكريات الشخصية والعائلية التي عايشتها خلال مراحل مختلفة من حياتها، تناولت فيها مواقف إنسانية واجتماعية جمعتها بشقيقاتها وأبنائها وزوجها الراحل.

وقالت شمس البارودي في منشورها عبر حسابها على موقع «فيسبوك» إنها كلما شاهدت بعض الصور القديمة استرجعت معها ذكريات زمن وصفته بالبساطة، مؤكدة أنه كان خاليًا من كثير من التعقيدات التي طرأت لاحقًا على العلاقات الاجتماعية. وتحدثت عن فترة حملها في نجلها محمود بعد سنوات من إنجاب ابنتها ناريمان، مستعيدة تفاصيل تلك المرحلة وما صاحبها من مشاعر خاصة.

وأضافت أنها كانت تربطها بشقيقاتها علاقة قوية ومستمرة، وأن هذا الترابط انعكس أيضًا على علاقات أزواجهن، مشيرة إلى حرصهن الدائم على تجنب أي حديث سلبي عن الأزواج، والتركيز على الجوانب الإيجابية في العلاقات الأسرية، مما ساهم في تعزيز الروابط بين جميع أفراد العائلة.

واستعادت الفنانة المعتزلة ذكريات أحد المناسبات العائلية، ومنها حفل زفاف إحدى شقيقاتها بأحد الفنادق، حيث أشارت إلى أجواء التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالزفاف، وتفاصيل مشاركة أفراد العائلة في الاحتفال، إلى جانب بعض العادات المرتبطة بالمناسبات في ذلك الوقت.

كما تطرقت إلى بعض المواقف الاجتماعية داخل العائلة، ومنها تجمعات ومناسبات عائلية جمعت الأقارب والأصدقاء، مؤكدة أن تلك الفترات كانت تحمل قدرًا كبيرًا من الألفة والتعاون بين الجميع، مع اهتمام كبير بإظهار التقدير المتبادل بين أفراد الأسرة.

واختتمت شمس البارودي منشورها بالتأكيد على أهمية تقدير الأزواج والعلاقات الأسرية، مشددة على أن الاحترام والمودة والرحمة هي أساس استمرار الحياة الزوجية واستقرارها، داعية إلى الحفاظ على التفاهم والتقدير بين الزوجين وتعزيز الروابط الأسرية.