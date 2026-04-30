محمد صلاح يستمتع بلحظات استجمام هادئة بعد غيابه عن المباريات للإصابة

تأكد غياب النجم المصري محمد صلاح عن مواجهة ليفربول المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

ونشر محمد صلاح على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مجموعة من الصور خلال لحظة استجمام داخل حمام السباحة دون أن يعلق عليها.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق أن صلاح سيشارك في عدد من المباريات المتبقية بالدوري قبل رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.