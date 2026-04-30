تفاصيل شروط وأركان الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رغم إصابته.. ليفربول يجهز مفاجأة لمحمد صلاح في نهاية الموسم

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استعداد نادي ليفربول لتنظيم وداع استثنائي للنجم المصري محمد صلاح مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إعلان تفاصيل إصابته مؤخرًا واقتراب عودته للمشاركة قبل ختام منافسات موسم 2025-2026.

وكان النادي قد أوضح في بيان رسمي طبيعة إصابة صلاح، مؤكدًا أن فترة غيابه لن تمتد حتى نهاية الموسم، ما يفتح الباب أمام احتمالية ظهوره مجددًا بقميص الفريق قبل إسدال الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تفاصيل إصابة محمد صلاح 

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية خلال مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، كما أعلن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري أنها إصابة في أوتار الركبة.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي: "يؤكد نادي ليفربول أن محمد صلاح من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مجددًا قبل نهاية هذا الموسم".

وأكمل البيان: "وقد تأكد الآن أن الإصابة التي أدت إلى خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة".

وأتم: "ومع ذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف".

مفاجأة ليفربول لمحمد صلاح 

بحسب ما نقلته صحيفة “ذا تايمز”، فإن إدارة ليفربول تخطط لإقامة تكريم خاص ووداع تاريخي للنجم المصري خلال المباراة الأخيرة التي سيخوضها الفريق على ملعب “أنفيلد”، في لفتة تقدير لمسيرته الحافلة مع النادي وما قدمه من إنجازات بارزة منذ انضمامه. 

ورغم أن فرص مشاركة صلاح في مواجهة مانشستر يونايتد تبدو ضعيفة بسبب حالته البدنية، إلا أن جدول مباريات الفريق يتضمن مواجهات أخرى قد تشهد عودته، حيث يستضيف ليفربول نظيره تشيلسي، قبل أن يخرج لملاقاة أستون فيلا، ثم يختتم الموسم بمباراة على أرضه أمام برينتفورد. 

وأشارت التقارير إلى أن هناك تصورًا داخل النادي يقضي بمشاركة صلاح لدقائق معدودة في اللقاء الختامي، حتى في حال عدم تعافيه الكامل، وذلك لإتاحة الفرصة له لتحية الجماهير وتوديعهم داخل ملعب أنفيلد، خاصة إذا ضمن الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، فإن شخصية صلاح التنافسية قد تلعب دورًا حاسمًا في هذا القرار، إذ يُعرف عنه رفضه المشاركة الرمزية أو الظهور الشكلي فقط من أجل التكريم، حيث يفضل دائمًا أن يكون حاضرًا بشكل مؤثر داخل الملعب. 

ويأتي هذا التوجه من ليفربول ليعكس حجم التقدير الكبير الذي يحظى به محمد صلاح داخل النادي، باعتباره أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة، وأحد أهم اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق العديد من البطولات والنجاحات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

ترشيحاتنا

الاهلي

نجم الزمالك السابق : الأهلي قادر على الفوز بأي تشكيل في القمة

حسام عبد المجيد

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد حسام عبد المجيد

الخطيب وناجي

أحمد ناجي يرد على المشككين : فوقوا .. الأهلي لا ينهار

بالصور

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

المزيد