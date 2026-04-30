رغم إصابته.. ليفربول يجهز مفاجأة لمحمد صلاح في نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استعداد نادي ليفربول لتنظيم وداع استثنائي للنجم المصري محمد صلاح مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إعلان تفاصيل إصابته مؤخرًا واقتراب عودته للمشاركة قبل ختام منافسات موسم 2025-2026.

وكان النادي قد أوضح في بيان رسمي طبيعة إصابة صلاح، مؤكدًا أن فترة غيابه لن تمتد حتى نهاية الموسم، ما يفتح الباب أمام احتمالية ظهوره مجددًا بقميص الفريق قبل إسدال الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل إصابة محمد صلاح

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية خلال مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، كما أعلن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري أنها إصابة في أوتار الركبة.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي: "يؤكد نادي ليفربول أن محمد صلاح من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مجددًا قبل نهاية هذا الموسم".

وأكمل البيان: "وقد تأكد الآن أن الإصابة التي أدت إلى خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة".

وأتم: "ومع ذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف".

مفاجأة ليفربول لمحمد صلاح

بحسب ما نقلته صحيفة “ذا تايمز”، فإن إدارة ليفربول تخطط لإقامة تكريم خاص ووداع تاريخي للنجم المصري خلال المباراة الأخيرة التي سيخوضها الفريق على ملعب “أنفيلد”، في لفتة تقدير لمسيرته الحافلة مع النادي وما قدمه من إنجازات بارزة منذ انضمامه.

ورغم أن فرص مشاركة صلاح في مواجهة مانشستر يونايتد تبدو ضعيفة بسبب حالته البدنية، إلا أن جدول مباريات الفريق يتضمن مواجهات أخرى قد تشهد عودته، حيث يستضيف ليفربول نظيره تشيلسي، قبل أن يخرج لملاقاة أستون فيلا، ثم يختتم الموسم بمباراة على أرضه أمام برينتفورد.

وأشارت التقارير إلى أن هناك تصورًا داخل النادي يقضي بمشاركة صلاح لدقائق معدودة في اللقاء الختامي، حتى في حال عدم تعافيه الكامل، وذلك لإتاحة الفرصة له لتحية الجماهير وتوديعهم داخل ملعب أنفيلد، خاصة إذا ضمن الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، فإن شخصية صلاح التنافسية قد تلعب دورًا حاسمًا في هذا القرار، إذ يُعرف عنه رفضه المشاركة الرمزية أو الظهور الشكلي فقط من أجل التكريم، حيث يفضل دائمًا أن يكون حاضرًا بشكل مؤثر داخل الملعب.

ويأتي هذا التوجه من ليفربول ليعكس حجم التقدير الكبير الذي يحظى به محمد صلاح داخل النادي، باعتباره أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة، وأحد أهم اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق العديد من البطولات والنجاحات.