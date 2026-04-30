محمد صلاح على أعتاب الرحيل.. تحركات أوروبية مفاجئة تشعل سباق التعاقد مع نجم ليفربول

تتسارع التطورات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مع اقتراب نهاية رحلته مع ليفربول، وظهور تحركات أوروبية مفاجئة تسعى للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة وبين تأكيدات الرحيل وبدء المفاوضات، يبدو أن صيف الانتقالات المقبل قد يحمل تحولاً كبيراً في مسيرة أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

نهاية حقبة في أنفيلد

يستعد محمد صلاح لإسدال الستار على مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، في خطوة تم الاتفاق عليها مع إدارة النادي، لتنتهي بذلك واحدة من أنجح التجارب الاحترافية للاعب عربي في أوروبا وخلال الموسم الحالي، شارك صلاح في 39 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 9 أخرى، مواصلاً حضوره المؤثر رغم تراجع الأرقام مقارنة بمواسمه السابقة.

ويمثل رحيل صلاح نقطة تحول كبيرة داخل الفريق الإنجليزي، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضاً على مستوى الهوية الهجومية التي ارتبطت باسمه لسنوات طويلة.

فنربخشة يدخل على الخط بقوة

في تطور لافت، كشفت تقارير إعلامية عن تحرك رسمي من نادي فنربخشة التركي للتعاقد مع الفرعون المصري، حيث بدأت الإدارة بالفعل خطوات جدية لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأفادت تقارير أن إرتان تورونوغولاري، عضو مجلس إدارة النادي والمسؤول عن ملف كرة القدم، عقد اجتماعين مع وكيل اللاعب، في مؤشر واضح على جدية المفاوضات ورغبة النادي في حسم الصفقة مبكراً.

مطالب مالية ورغبة أوروبية

بحسب التقارير، حدد محمد صلاح راتبًا سنويًا يصل إلى 20 مليون يورو، مع تمسكه بالاستمرار داخل القارة الأوروبية، رغم العروض المغرية المحتملة من خارجها. وتُقدر القيمة السوقية الحالية للاعب بنحو 30 مليون يورو، وفق بيانات "ترانسفير ماركت".

وكان من المنتظر عقد اجتماع ثالث بعد مواجهة الديربي أمام غلطة سراي، إلا أن الظروف الإدارية المرتبطة بالانتخابات داخل النادي التركي أدت إلى تعليق المفاوضات مؤقتاً.

توقيت حساس وضغوط رياضية

تأتي تحركات فنربخشة في توقيت صعب على الفريق، الذي يواجه تراجعًا في سباق الدوري، حيث يتأخر بفارق 7 نقاط عن غريمه غلطة سراي قبل ثلاث جولات من النهاية، إضافة إلى خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة في آخر مواجهة بين الفريقين.

ويبدو أن إدارة النادي تسعى من خلال صفقة بحجم محمد صلاح إلى إعادة التوازن للفريق، سواء على المستوى الفني أو الجماهيري.

رحيل قد يعيد رسم مسيرة صلاح

يمثل خروج محمد صلاح من ليفربول لحظة فارقة في مسيرته، حيث يفتح الباب أمام تحدي جديد قد يعيد تشكيل مساره في السنوات الأخيرة من مشواره الكروي وبين البقاء في أوروبا أو خوض تجربة مختلفة، تبقى الخيارات مفتوحة أمام لاعب لا يزال يمتلك القدرة على صناعة الفارق.

مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات

مع استمرار المفاوضات وتعدد الأطراف المهتمة، يبدو أن ملف محمد صلاح سيظل واحدا من أبرز عناوين سوق الانتقالات المقبلة وبين طموحات الأندية ورغبة اللاعب، تتجه الأنظار إلى القرار النهائي الذي سيحدد وجهته القادمة، ويكتب فصلا جديدا في قصة أحد أبرز نجوم الكرة الحديثة.

