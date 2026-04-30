حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 زیك بصاروخ أرض جو
جامعة كفر الشيخ تحصد جائزة عالمية كبرى في الابتكار الصناعي بالولايات المتحدة
أعمال خيرية وطرود بعملات .. سقوط عصابة أجنبية نصبت على المواطنين
شوبير يكشف كواليس جلسة توروب وياسين منصور : القصة صعبة قوي
مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى البحرين والشارقة
تبدأ 5 مايو.. مهلة جديدة للتصالح على مخالفات البناء و6 أشهر لتقنين الأوضاع
أزمة في جيش الاحتلال.. اعتقال ضابط كبير بتهمة تهريب البضائع لقطاع غزة
الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
تقنية اتصالات بجامعة المنصورة: منافسات قوية بين 65 فريقا في مسابقة الروبوتات بكلية الهندسة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 من عناصر حزب الله بجنوب لبنان
بسبب تعرضه لوعكة صحية.. شاب يؤدي مناسك العمرة للفنان سامي عبد الحليم
وداعًا دكتور عمر الفاروق.. رحيل أحد كبار علماء فن العمارة الإسلامية
أصل الحكاية

محمد صلاح على أعتاب الرحيل.. تحركات أوروبية مفاجئة تشعل سباق التعاقد مع نجم ليفربول

أمينة الدسوقي

تتسارع التطورات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مع اقتراب نهاية رحلته مع ليفربول، وظهور تحركات أوروبية مفاجئة تسعى للاستفادة من خبراته في المرحلة المقبلة وبين تأكيدات الرحيل وبدء المفاوضات، يبدو أن صيف الانتقالات المقبل قد يحمل تحولاً كبيراً في مسيرة أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

نهاية حقبة في أنفيلد

يستعد محمد صلاح لإسدال الستار على مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، في خطوة تم الاتفاق عليها مع إدارة النادي، لتنتهي بذلك واحدة من أنجح التجارب الاحترافية للاعب عربي في أوروبا وخلال الموسم الحالي، شارك صلاح في 39 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 9 أخرى، مواصلاً حضوره المؤثر رغم تراجع الأرقام مقارنة بمواسمه السابقة.

ويمثل رحيل صلاح نقطة تحول كبيرة داخل الفريق الإنجليزي، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضاً على مستوى الهوية الهجومية التي ارتبطت باسمه لسنوات طويلة.

فنربخشة يدخل على الخط بقوة

في تطور لافت، كشفت تقارير إعلامية عن تحرك رسمي من نادي فنربخشة التركي للتعاقد مع الفرعون المصري، حيث بدأت الإدارة بالفعل خطوات جدية لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأفادت تقارير أن إرتان تورونوغولاري، عضو مجلس إدارة النادي والمسؤول عن ملف كرة القدم، عقد اجتماعين مع وكيل اللاعب، في مؤشر واضح على جدية المفاوضات ورغبة النادي في حسم الصفقة مبكراً.

مطالب مالية ورغبة أوروبية

بحسب التقارير، حدد محمد صلاح راتبًا سنويًا يصل إلى 20 مليون يورو، مع تمسكه بالاستمرار داخل القارة الأوروبية، رغم العروض المغرية المحتملة من خارجها. وتُقدر القيمة السوقية الحالية للاعب بنحو 30 مليون يورو، وفق بيانات "ترانسفير ماركت".

وكان من المنتظر عقد اجتماع ثالث بعد مواجهة الديربي أمام غلطة سراي، إلا أن الظروف الإدارية المرتبطة بالانتخابات داخل النادي التركي أدت إلى تعليق المفاوضات مؤقتاً.

توقيت حساس وضغوط رياضية

تأتي تحركات فنربخشة في توقيت صعب على الفريق، الذي يواجه تراجعًا في سباق الدوري، حيث يتأخر بفارق 7 نقاط عن غريمه غلطة سراي قبل ثلاث جولات من النهاية، إضافة إلى خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة في آخر مواجهة بين الفريقين.

ويبدو أن إدارة النادي تسعى من خلال صفقة بحجم محمد صلاح إلى إعادة التوازن للفريق، سواء على المستوى الفني أو الجماهيري.

رحيل قد يعيد رسم مسيرة صلاح

يمثل خروج محمد صلاح من ليفربول لحظة فارقة في مسيرته، حيث يفتح الباب أمام تحدي جديد قد يعيد تشكيل مساره في السنوات الأخيرة من مشواره الكروي وبين البقاء في أوروبا أو خوض تجربة مختلفة، تبقى الخيارات مفتوحة أمام لاعب لا يزال يمتلك القدرة على صناعة الفارق.

مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات

مع استمرار المفاوضات وتعدد الأطراف المهتمة، يبدو أن ملف محمد صلاح سيظل واحدا من أبرز عناوين سوق الانتقالات المقبلة وبين طموحات الأندية ورغبة اللاعب، تتجه الأنظار إلى القرار النهائي الذي سيحدد وجهته القادمة، ويكتب فصلا جديدا في قصة أحد أبرز نجوم الكرة الحديثة.
 

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

الاهلي

نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان بالقاهرة

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كليتي الآثار والتكنولوجيا العام المقبل

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. الصفتي: العبث بمقاصد الشريعة تهديد مباشر لأمن المجتمع

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. الصفتي: العبث بمقاصد الشريعة تهديد مباشر لأمن المجتمع

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد