محمد صلاح يتوّج بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أبريل.

وشهد شهر أبريل تألق صلاح بشكل لافت، إذ أسهم في تحقيق ليفربول 3 انتصارات متتالية، على حساب فولهام بنتيجة 2-0، ثم إيفرتون بنتيجة 2-1، قبل الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1.

وسجل صلاح هدفًا في شباك فولهام، وآخر أمام إيفرتون، ليؤكد دوره المؤثر في نتائج الفريق خلال هذه الفترة.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في غياب محمد صلاح.