سأفتقده كثيرا.. مدافع ليفربول يوجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح

أشاد ميلوس كيركيز، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، بإمكانيات الدولي المصري محمد صلاح، الذي أعلن رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال كيركيز في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "محمد صلاح ساعدني كثيرًا، أخذني تحت جناحه منذ انضمامي وهو صديق مقرب لي، سأفتقده كثيراً عندما يرحل بعد شهر".

وأضاف: "إنه أكثر لاعب احترافية رأيته في حياتي، لا أحد يملك طموحه وانضباطه، كل ما يفعله سواء في التدريبات أو الأكل والنظام الغذائي مذهل".

واختتم: "دولابه المليء بالبطولات الفردية والجماعية مذهل، عندما ترى ذلك كلاعب شاب يجعلك تطمح للعمل بجد وتحقيق مثل هذه الإنجازات".