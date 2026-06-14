استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في غزة

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استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن أربعة فلسطينيين كانوا قد استشهدوا وأصيب آخرون في وقت سابق من مساء اليوم الاحد، جراء قصف شنته قوات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,996 شهيداً و173,246 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سلواد وقرية يبرود شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد وقرية يبرود، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.