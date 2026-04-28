ليفربول يعيد رسم خريطة الحراسة.. ديوجو كوستا على رأس الأولويات وخروج أليسون يقترب

في ظل تغييرات واسعة تضرب صفوف ليفربول، بدأت الإدارة في التحرك مبكرًا لإعادة تشكيل مركز حراسة المرمى، مع وضع البرتغالي ديوجو كوستا، حارس بورتو، على رأس قائمة التعاقدات المستهدفة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

رغبة أليسون تفتح الباب

يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه التكهنات حول رغبة الحارس البرازيلي أليسون بيكر في مغادرة “أنفيلد”، مع اهتمام واضح من يوينتوس بالحصول على خدماته، ما يدفع ليفربول لتأمين بديل قوي قبل فتح باب الرحيل.

حارس المستقبل وأحد أبرز نجوم البرتغال

ويُعد كوستا (26 عامًا) من أبرز حراس المرمى في أوروبا حاليًا، حيث فرض نفسه كعنصر أساسي منذ تصعيده للفريق الأول في بورتو عام 2019، كما يمتد عقده حتى صيف 2030، ويمتلك في رصيده 42 مباراة دولية مع منتخب البرتغال.

قائمة الحراس تحت المراجعة

وبجانب أليسون، يضم ليفربول حاليًا كلًا من الجورجي جورجي ممارديش والأيرلندي فريدري ودمان، إلا أن الإدارة لا تزال تدرس عدة خيارات لتعزيز هذا المركز الحيوي قبل انطلاق الموسم الجديد.

صيف ساخن في "الريدز"

وتسعى إدارة النادي لإعادة بناء الفريق، خاصة مع تأكد رحيل النجم المصري Mohamed Salah بنهاية الموسم، واقتراب مغادرة أندرو روبرتسون، إلى جانب احتمالية رحيل أليسون، ما ينذر بثورة شاملة داخل صفوف الفريق.

قمة مرتقبة أمام مانشستر يونايتد

على صعيد المنافسات، يستعد ليفربول لمواجهة غريمه Manchester United، مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل “الريدز” المركز الرابع برصيد 58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن اليونايتد، في صراع مشتعل على المربع الذهبي.