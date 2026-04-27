الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مفاجأة .. هل ينتقل مرموش إلى ليفربول لخلافة محمد صلاح؟

أحمد أيمن

تزايدت التكهنات حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش مع نادي مانشستر سيتي، في ظل تقارير تشير إلى احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مشاركته بشكل منتظم مع الفريق. 

ووفقًا لما كشفته شبكة «فوتبول إنسايدر»، فإن مرموش يُعد من أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة صفوف بطل الدوري الإنجليزي، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى، وهو ما يعكس وجود نية لإجراء تغييرات في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.

عقد عمر مرموش مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الموسم الماضي، التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش بعقد يمتد حتى صيف عام 2029 قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني، وفقا لبيان نشره النادي الإنجليزي الخميس. 

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، كلفت الصفقة مانشستر سيتي 75 مليون يورو (حوالي 78 مليون دولار أمريكي).

وتألق مرموش مع فريقه الألماني إذ سجل 20 هدفا وصنع 13 في 26 مباراة خاضها بكل المسابقات.

هل ينتقل مرموش إلى ليفربول؟

في المقابل، دخل نادي ليفربول دائرة المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، مستغلًا وضعه الحالي مع السيتي، حيث يرى مسؤولو “الريدز” أن مرموش يمتلك إمكانيات هجومية مميزة تجعله خيارًا مناسبًا لتدعيم الخط الأمامي. 

ويأتي اهتمام ليفربول في إطار سعيه لإيجاد بدائل قوية، خاصة مع احتمالات رحيل النجم المصري محمد صلاح، ما يفتح الباب أمام التعاقد مع لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يتوفر في مرموش الذي يتميز بالمرونة والقدرة على التحرك في مختلف مراكز الهجوم. 

وتشير التقارير إلى أن متابعة ليفربول لمرموش ليست وليدة اللحظة، بل تعود لفترة سابقة قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث كان ضمن قائمة اهتمامات النادي الإنجليزي، قبل أن تتجدد الرغبة في ضمه خلال الفترة الحالية. 

ورغم هذه الأنباء، لم يُحسم مستقبل اللاعب بشكل نهائي حتى الآن، إذ يظل موقفه مرتبطًا بقرارات الجهاز الفني لمانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا، إلى جانب العروض الرسمية التي قد تصل للنادي خلال الميركاتو الصيفي. 

استون فيلا يدخل في المفاوضات 

في المقابل، كشفت تقارير صحفية بريطانية عن استمرار اهتمام نادي أستون فيلا بالتعاقد مع اللاعب المصري، بعدما حاول ضمه بالفعل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة لم تكتمل آنذاك. 

وأوضحت صحيفة تايمز البريطانية أن إدارة نادي أستون فيلا لا تزال لديها رغبة كبيرة في التعاقد مع نجم منتخب مصر، عمر مرموش، خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن النادي الإنجليزي لا يزال متمسكًا بفكرة التعاقد مع مرموش، خاصة مع سعيه لتدعيم خط الهجوم بعناصر مميزة.

